Arrenca el curs gratuït de programació de videojocs, 3D i realitat virtual per persones joves

Recentment ha arrencat, a l’equipament juvenil de Cal Badia d’Igualada, el Curs de Programació de Videojocs, Disseny 3D i Realitat Virtual a l’Anoia, orientat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE). Aquesta és una iniciativa que s’emmarca en el projecte Tu Carrera Digital, impulsat per Red.es i Adecco, amb el suport del departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia.

El curs s’imparteix presencialment en horari de matí i s’allargarà fins al 23 de desembre. La formació, que és gratuïta, inclou 230 hores de formació tècnica en programació i disseny de videojocs, 30 hores de formació on-line d’ocupabilitat i 12 hores d’orientació laboral amb un coach.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, ha mantingut una trobada amb els joves participants i ha destacat que “en l’actual context resulta fonamental que, des de les institucions, impulsem opcions formatives orientades a sortides professionals reals i que, al mateix temps, serveixin als i les joves que hi prenen part per a adquirir coneixements teòrics i pràctics adaptats a allò que el mercat laboral els exigirà des del primer minut. Esperem que aquest curs els ajudi a descobrir el món de la programació digital i que molts vulguin continuar especialitzant-se i puguin treballar en aquest sector”.

Hi participen joves entre 16 i 29 anys, que actualment no estan estudiant ni treballant i que són beneficiaris de la Garantia Juvenil. No calia tenir coneixements previs, però sí interès en l’àmbit digital. La metodologia de la formació és principalment pràctica, amb casos reals, projectes i formadors professionals del sector. Aquesta formació aporta eines per, posteriorment, treballar en el desenvolupament de software i aplicacions, la programació de motors de jocs, el disseny i desenvolupament multimèdia, la producció de videojocs o bé continuar la formació en aquest àmbit.