Triquell, que tocarà per la Night Glow, serà el cap de cartell de l’Anòlia

Les vistes privilegiades del barri del Rec de l’Hotel Somiatruites han estat l’escenari escollit per fer la presentació, aquest dimecres 10 de maig, de la 35a edició del Festival Anòlia d’Igualada que es farà del 7 al 15 de juliol. Els encarregats de presentar el programa de concerts han estat l’alcalde de la ciutat, Marc Castells; el regidor de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps i Lluís Gendrau, director editorial grup Enderrock.

Marc Castells ha remarcat que l’Anòlia “s’ha consolidat com un festival amb una formula d’èxit i és un referent dels festivals de música en època estival a la Catalunya Central”. L’alcalde ha destacat que, un any més, el certamen aposta per “una gran diversitat d’estils i una programació variada i que compagina grups locals amb d’altres cantants i grups d’àmbit nacional com aquest any en són exemple Triquell o Gertrudis entre d’altres”.

Abans de presentar els artistes d’aquesta edició, Castells ha posat en valor el fet que aquest “sigui un festival que apropa la música i la cultura a tothom, i per aquest motiu, des de fa anys, tots els concerts són gratuïts i es faran al Pati del Museu”.

Lluís Gendrau ha destacat que “la programació d’aquest any manté el nivell d’anteriors edicions del festival”. Enguany es remememorarà els inicis del festival amb l’actuació d’un grup de jazz igualadí, com és Dr. Jazz Friends. Donaran el tret de sortida al festival el grup igualadí B-Back, i Triquell, finalista de la primera edició del programa de talents musicals Eufòria, produït per TV3, que actuaran a la cloenda de l’European Balloon Festival els dies 7 i 8 de juliol.

També hi ha programada rumba catalana de producció anoienca amb La Septima Trastada, les joves i captivadores propostes de Lal’ba i Ven’nus, els consagrats i emblemàtics Gertrudis i un dels referents més populars de la nova generació catalana de trap i reggaeton com són els joves membres de 31 FAM.