Últims dies d’inscripcions per al torneig d’escacs de La Veu de l’Anoia

En el marc de la commemoració dels 40 anys de La Veu de l’Anoia, el proper dissabte 13 de maig es celebrarà a les pistes (o al gimnàs en cas de pluja) de l’Ateneu Igualadí un torneig d’escacs obert a tots els aficionats d’aquest esport de la comarca, amb inscripció gratuïta. La competició s’iniciarà a les quatre de la tarda i s’allargarà fins les vuit del vespre i comptarà amb l’assistència tècnica del Club Escacs Igualada.

El torneig es disputarà en grup únic, els emparellaments es faran amb suport informàtic i el sistema serà el suís a 8 rondes. Hi podran participar totes les persones, federades i no federades. Les partides seran de cinc minuts per jugador a caiguda de bandera.

Hi haurà quatre categories i una dotació total de 1.000 euros en vals per gastar a Milar Martínez, repartits de la següent manera:

Categoria A: federats ELO >1901

Categoria B: federats ELO <1900

Categoria C: no federats

Categoria D: menors de 16 anys.

Pel què fa als premis, en les categories A, B i C seran un val de 200 euros pel primer classificat, un val de 100 euros pel segon i un val de 50 euros pel tercer. En la categoria D es donarà un val de 50 euros per al primer classificat, 40 pel segon i 30 pel tercer.

També s’entregarà es farà entrega d’un arbre de l’empresa Arbre Team als primers i segons classificats.

El torneig compta amb el patrocini de Milar Martínez i la col·laboració del Club Escacs Igualada, l’Ateneu Igualadí, el Patronat d’Esports (Ajuntament d’Igualada).

