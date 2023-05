Arrenca el Rec.0 més reivindicatiu per reclamar als polítics que apostin per l’antic barri adober

Aprofitant la proximitat de les eleccions municipals del 28-M, els organitzadors del festival de moda Rec.0 han apostat per l’eslògan ‘Vota Rec’ per reclamar als polítics que apostin d’una vegada per totes per donar vida a l’antic barri adober d’Igualada. El certamen va néixer ara fa 13 anys i, des d’aleshores, el barri segueix “aturat en el temps”. Jordi Ribaudí, un dels organitzadors, reivindica que el Rec és el “pulmó verd” del nucli antic i creu que els polítics han de ser “valents” per impulsar la reforma urbanística que ha de permetre donar nous usos al barri. Més d’un centenar de marques de moda, entre noms consolidats i dissenyadors emergents, ocuparan 58 antigues adoberies fins el dissabte 13 de maig.

El Rec.0 és un festival de moda que va néixer l’any 2009 per donar a conèixer i reivindicar el patrimoni del barri del Rec d’Igualada. En dos quilòmetres i mig i resseguint el curs del riu Anoia, el barri concentra més d’un centenar d’antigues fàbriques de pell i tèxtil amb una arquitectura pròpia. Tretze anys després, els impulsors de la iniciativa lamenten que no s’hagi desenvolupat encara un pla urbanístic que permeti, d’una banda, preservar el patrimoni i, de l’altra, donar nous usos al barri perquè s’hi puguin desenvolupar noves activitats. Per això, enguany han escollit l’eslògan ‘Vota Rec’ fent una picada d’ullet a les eleccions municipals del 28 de maig.

Jordi Ribaudí, un dels organitzadors del festival, ha explicat a l’ACN que l’objectiu que tenen amb aquesta nova campanya és “exercir pressió sobre l’administració perquè desencalli el tema del Rec i regularitzi la possibilitat de fer-hi nous projectes”. Ribaudí explica que ara el barri del Rec només permet els usos industrials i recorda que “la majoria d’edificis que hi ha són molt antics i, per tant, poc útils per a la indústria”. “Amb ‘Vota Rec’ volem dir a la ciutadania que votin al polític que tingui nassos de fer aquest projecte”, resumeix Ribaudí.

De fet, Ribaudí creu que en aquests 13 anys que porten organitzant el festival sí que han aconseguit donar a conèixer el barri, tant exteriorment com interiorment. “A nivell d’Igualada la gent sap que el barri del Rec podria ser un dels millors espais per viure. No només a nivell d’habitatge, sinó per passejar-hi i fer-hi activitats”, exposa. De fet, creu que el Rec és el “pulmó verd” del nucli antic de la ciutat.

Més d’un centenar de marques de moda

Des d’aquest dimecres i fins dissabte més d’un centenar de marques, entre noms consolidats i dissenyadors emergents, s’instal·laran en gairebé una seixantena d’antigues fàbriques adoberes i tèxtils. Al certamen, que combina moda, música, gastronomia i patrimoni, hi participen noms com Levi’s, Munich, Adidas, Nike, Sita Murt, Míriam Ponsa, Txell Miras o Josep Abril. També es reedita l’espai dedicat a la moda sostenible i de proximitat, a la primera planta del Museu de la pell, on s’hi agrupen una trentena de marques sostenibles, de dissenyadors i producció km0. També torna el Mercat d’Intercanvi, que enguany s’amplia a dos dies.

Una de les novetats d’enguany és la presentació de Recpremière, un esdeveniment puntual on, en cada edició, es convidarà a una marca de moda emergent perquè presenti la marca a prescriptors de moda, influencers i premsa. L’objectiu és que Recpremière descobreixi les marques més innovadores i que poden ser tendència dins del panorama de la moda catalana. En aquesta primera edició la marca convidada és Buen Dia 0222. Es tracta d’una marca que acaba de sortir al mercat fundada per Pol Calvet i Sira Yeste.

Difusió del patrimoni

Un dels objectius del festival és mostrar al públic el patrimoni que hi ha al barri del Rec i, per això, en cada edició s’obren nous espais. En aquesta ocasió és l’adoberia Baliu i Badia, que data de finals del segle XIX, i que va estar en funcionament fins l’any 1950. Des d’aleshores ha estat tancada i serà la primera vegada que s’obre al públic després de 70 anys. També s’han organitzat visites guiades a diversos espais del barri que s’han reconvertit en estudis de disseny o espais de creació privats.