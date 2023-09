Tous presenta la 10a edició de la Cursa Panna

En el marc de la Festa Major d’estiu, que Tous ha celebrat aquest passat cap de setmana, l’organització Pannes de Tous va presentar la nova edició de la cursa que enguany arriba al seu 10è aniversari. L’acte va tenir lloc el divendres 1 de setembre al Cinema de la població i va servir per desvelar alguns detalls d’aquesta edició tan especial.

Després de deu anys d’experiències, anècdotes i vivències, la Panna de Tous refresca la seva imatge amb un nou disseny i que, juntament amb el pòster de la prova, donen el tret de sortida a l’edició 2023, que se celebrarà el diumenge 5 de novembre durant la Festa Major del municipi. Per celebrar el seu aniversari, s’han creat uns recorreguts agafant els millors trams de les passades edicions i també s’ha dissenyat una samarreta dels 10 anys.

L’alcalde de Sant Martí de Tous, David Aquézar, qui també va ser present en l’acte, va destacar la importància d’aquesta cursa “la cursa Panna de Tous és una gran oportunitat per poder mostrar el nostre territori i promocionar, també, els seus comerços i establiments”. A més, també va posar especial rellevància a la gran tasca que fan els voluntaris i voluntàries del poble “sou els que feu possible aquest esdeveniment i els que heu fet possible que enguany celebri deu anys”.

Les inscripcions són limitades i s’obriran el proper 12 de setembre. Els organitzadors van aprofitar la presentació per convidar a tothom qui hagi participat en alguna de les edicions a repetir en aquesta ocasió especial.