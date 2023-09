L’Igualada Hoquei Club estrena estics personalitzats

Aquesta temporada l’Igualada Hoquei Club estrenarà nous estics personalitzats per cada jugador fruit d’un nou patrocini amb l’empresa Clyton. Els nous estics estaran totalment personalitzats per cadascun dels jugadors per tal d’adaptar-se el màxim a les seves necessitats i estil de joc.

Aquest dimecres al migdia membres de la junta del club, jugadors i representants de l’empresa han participat en la presentació d’aquestes noves eines de joc a l’Ajuntament d’Igualada ja que a l’estic s’hi poden veure imatges de la ciutat com ara els Gegants, l’Àliga, els Moixiganguers o els Globus Aerostàtics.

Marc Castells i Patrícia Illa han participat d’aquesta presentació destacant la singularitat d’aquest nou equipament dels jugadors que portarà imatges de la ciutat allà on jugui.

Aquests nous estics amb la imatge personalitzada de la ciutat es podran aconseguir a les oficines del club i a la botiga del club els dies de partit.