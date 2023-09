Humans de l’Anoia: Eva Monfort Martínez

EVA MONFORT MARTÍNEZ

Em dic Eva Monfort, tinc 45 anys. Estic casada amb el Quico Vallès i tinc tres filles, la Martina, la Gal.la i la Llum que són el que més estimo a la vida. Vaig arribar a Igualada fa 8 anys.

Vaig deixar el món de la gestió empresarial perquè vaig veure que no era la meva vocació així que vaig trencar amb tot i em vaig decidir a estudiar Medicina Tradicional Xinesa a la Escola Superior de Medicina Xinesa de Barcelona, centre adscrit a la Universitat de Pekin i Yunnan. Sóc membre de la Societat Catalana d’Acupuntors i membre de la Fundació Europea de Medicina Tradicional Xinesa. He tingut la gran sort de tenir grans mestres i mentors que han confiat en mi, com a relleu dels seus coneixements i experiència en la pràctica clínica i m’han portat de la mà cap a l’estudi de la branca més clàssica i taoista d’aquesta medicina.

Em considero una apassionada de la Medicina Xinesa, la qual em requereix una disciplina, un treball intern personal, un estudi exhaustiu i un equilibri físic i emocional per poder transmetre i aplicar aquests valors a totes les persones que atenc a la meva consulta.

En el meu dia a dia la pràctica que més utilitzo és l’acupuntura, però també la complemento amb altres tècniques com la moxibustió, ventoses, fitoteràpia, auriculoteràpia, electroacupuntura. Per molts encara són tècniques desconegudes, però en alguns països europeus, l’acupuntura s’ofereix en nombrosos hospitals. Aquí a Catalunya recentment s’està oferint Acupuntura en Centres com Sant Joan de Déu i en el Hospital Consorci Sanitari de Terrassa. Fa més de cinc anys comparteixo consultori amb el Doctor Manel Mateu, a la Travessia de Sant Sebastià, fet pel qual m’ha fet sentir, viure i estimar el centre d’Igualada.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

L’hospital d’Igualada, segueix la línia d’altres hospitals europeus, oferint acupuntura als seus pacients i apostant per la medicina integrativa.