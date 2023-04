Titelles en família al Teatre Nu

Teatre Nu ofereix per dissabte titelles per a famílies amb l’obra “Aventura en estel” de la companyia “Gecko con botas”, un espectacle on l’art de la papiroflèxia i l’art de les ombres ens ensenyen que les diferències no fan altra cosa que enriquir-nos.

Un nen es trasllada a una nova ciutat. Una ciutat de paper. Blanca i impecable. Allà coneixerà una nena experta en l’art de l’origami. Però ella no s’aproximarà a ell perquè semblen ser molt diferents. Per sort, un estel els portarà a viure una aventura bosc endins, on junts hauran d’unir els seus coneixements i diferències per ajudar-se mútuament.

La cita serà dissabte 15 a les 19 hores a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web: https://entradium.com/events/l-aventura-d-un-estel-de-la-cia-geko-con-botas