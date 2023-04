La Fundació Xarxa, un agent generador d’activitat econòmica cultural i en català

El 25 de març i coincidit amb la setmana del teatre, la Fundació Xarxa va celebrar a Igualada la reunió anual del patronat per balanç de l’activitat de l’any anterior, s’aprovà el programa general d’actuacions, i es delegà la gestió i execució de la política i actuacions aprovades a la Comissió Permanent, l’òrgan de govern de l’entitat. La reunió es va tancar amb la renovació de la Comissió Permanent, la qual està integrada per sis membres de diferents grups locals elegits pel conjunt del patronat. President: Lluís Hereu (Xarxa Palafrugell); Vicepresidenta: Anna Palacios (Xarxa Amposta); Andreu Domènech (Xarxa Martorell); Joan Lorenzo (Xarxa St. Feliu de Llobregat); Mayte Gómez (Xarxa Esparreguera) i Joan Alamego (Xarxa St. Perpètua de Mogoda).

Durant la trobada hi hagué un espai de debat on es tractaren temes d’interès per als Grups Xarxa Locals per millorar la seva activitat relacionats amb la programació, la cerca de patrocinadors i finançament al municipi, o la cooperació i participació amb entitats del municipi com a actors del tercer sector social. Els acompanyants van poder participar amb els seus infants del taller de circ i l’espectacle El guardià dels jocs de la companyia Tager. Els participants també gaudiren d’un espectacle del Mag Stigman durant la sobretaula de la jornada.

El president de la Fundació Xarxa, Lluís Hereu, va fer balanç del seu mandat que ha estat marcat per la pandèmia, la crisi generada al sector cultural i la remuntada postpandèmia i assegurà que el 2022 “s’han recuperat les xifres de programació que teníem des d’abans de la pandèmia. Hem recuperat l’activitat amb empenta i il·lusió i hem obtingut la gratificant recompensa de l’assistència del públic als espectacles”.

La Fundació Xarxa i els seus 327 voluntaris fa més de 25 anys que programen espectacles al territori català. Concretament, el 2022, es van programar 349 espectacles, de 137 companyies als 49 municipis de Catalunya on són presents.

Aquestes xifres avalen la tasca dels voluntaris com a programadors culturals i com a agents generadors d’activitat econòmica cultural. Segons Hereu les persones voluntàries han aconseguit “amb la força, perseverança i dedicació augmentar la programació un 25% a través de 28 companyies més i sumar gairebé 24.000 espectadors més respecte a l’any 2021”.

Una programació en totes les disciplines

Els voluntaris de la fundació han programat espectacles de totes les disciplines. Durant el 2022 dels 349 espectacles programats, 88 són de teatre, 78 de titelles, 40 de teatre musical, 25 de pallassos, 32 de màgia i 15 de circ. Però també s’han programat 75 espectacles i activitats relacionades amb les arts escèniques com són audicions musicals, teatre d’objectes, conta-contes, cercaviles o tallers, entre altres.

Com a entitat sense ànim de lucre i que es dedica plenament a la promoció cultural, la Fundació Xarxa compta amb el suport de diversos col·laboradors com les administracions públiques. L’activitat habitual s’ha pogut dur a terme gràcies als recursos aportats pels 49 ajuntaments als seus grups locals, per les quatre Diputacions provincials corresponents, i pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A més, cinc dels Grups Xarxa Locals han rebut també esponsorització per part de 58 col·laboradors.

Sobre la Fundació Xarxa

La Fundació Xarxa d’espectacle infantil i juvenil de Catalunya treballa, des de 1995, amb la voluntat d’acostar la cultura al territori i promoure el teatre familiar, especialment, entre el públic infantil i juvenil. Actualment, la Fundació està integrada per 49 grups locals i 327 persones voluntàries que contribueixen de manera altruista a

mpulsar i dur a terme aquest projecte amb presència a les quatre províncies catalanes.

Després de 26 anys des de la seva creació, la Fundació manté el seu objectiu inicial de ser promotors culturals i d’organitzar una programació estable de teatre en aquells municipis en els quals és present.

Al llarg dels anys, l’entitat s’ha adaptat als nous públics i a la nova realitat, i ha impulsat múltiples projectes de referència per al sector cultural.

Final de curs de La Xarxa a Igualada

El diumenge dia 26 de març, el grup La Xarxa d’Igualada va reunir 400 persones amb l’espectacle del Mag Stigman, El circ dels impossibles. Amb aquest espectacle de màgia es va tancar la temporada. L’any 2022 van ser 3.494 els espectadors que van assistir als 10 espectacles programats entre gener i desembre.

El grup La Xarxa va col·laborar, a més, en l’assessorament i gestió de la programació de teatre per a tots els públics que l’Ajuntament d’Igualada duu a terme per Carnestoltes i la Festa Major. A més també col·labora amb Mostra Igualada per la gestió de voluntaris.