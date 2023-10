Demà, dissabte, 3a edició de TEDxIgualada

TEDxIgualada: www.tedxigualada.com tindrà lloc demà, dissabte dia 21 d’octubre al Teatre Ateneu d’Igualada a partir de les 16:00 h.

Després de “Versions” i “Refraccions” – les dues primeres edicions-, el TEDxIgualada 2023 presenta “Sentits”, una edició que constarà d’un programa format per 7 ponents que exposarà, com a fil conductor, les diverses connotacions i significats que té la paraula sentits per tal de sacsejar més consciències que mai.

Des de TEDxIgualada 2023 s’explorarà i es buscarà la conversa i la reflexió del públic sobre diversos àmbits. En aquest sentit, el TEDxIgualada 2023 comptarà amb les TEDxtalks de la igualadina i llicenciada en belles arts, Raquel Riba Rossy, que ha donat vida a la il·lustració Lola Vendetta i ens explicarà com les seves il·lustracions, arriben al públic i provoquen la reflexió i el canvi; a la nanotecnòloga i investigadora del CERPIE de la UPC, Asun Galera qui ens descobrirà el seu món present en molts àmbits de la vida; de l’enginyera Montserrat Guàrdia, especialitzada en blockchain i intel·ligència artificial que reflexionarà sobre la intel·ligència col·lectiva i col·laborativa dels humans per canviar el món; de Julia de León, investigadora de l’Institut d’Astrofísica de Canàries i especialitzada en l’estudi dels cossos menors del sistema solar per descobrir-nos l’amenaça dels asteroides; de Susana Fernández, psicòloga de la sobreprotecció i especialitzada a donar suport a les famílies en temes relacionats amb l’educació infantil i juvenil per parlar-nos sobre amabilitat com a clau de la nova resiliència; amb Christian García, periodista i comunicador, que va reconduir la seva carrera en una lluita personal contra una malaltia visual degenerativa; i amb Jordi Gràcia, comunicador nascut amb el do de la paraula i que a través d’un viatge constructiu va reformular la seva carrera professional per ensenyar a comunicar, ens ho explicarà amb una idea potent al voltant d’una tècnica inesperada i sorprenent.

Durant l’esdeveniment, hi haurà diverses sorpreses per tal de fer vibrar al públic. L’acte finalitzarà amb un aperitiu per afavorir l’intercanvi d’impressions i comentaris, així com per poder interactuar amb els i les ponents d’aquesta edició.