El Consorci Sanitari de l’Anoia fa una inversió de 900.000 € en sostenibilitat i energies renovables

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) inverteix prop de 900.000 euros per implantar mesures d’estalvi i eficiència energètica als seus centres. Es tracta d’una aposta per la sostenibilitat i les energies renovables, que s’emmarca dins el Pla de Desenvolupament Sostenible del CSA. Aquest paquet d’inversions s’executarà en el període 2023 – 2025 i contempla diverses actuacions. La més ambiciosa, la instal·lació d’un parc fotovoltaic per a autoconsum a les cobertes planes de l’edifici de l’Hospital Universitari d’Igualada i la instal·lació de marquesines amb plaques solars al pàrquing del mateix centre, amb una inversió estimada de 750.000 euros. Amb la posada en marxa d’aquest parc fotovoltaic, s’espera generar una potència estimada de 550 kWp, amb un estalvi previst de 720.000 kWh/any, el que suposaria la reducció d’un 15% del consum actual.

També cal destacar la inversió de 130.000 euros en la substitució del parc d’il·luminació actual per sistemes d’il·luminació LED i elements de regulació, com sensors de moviment i presència, tant a l’Hospital com a l’edifici del CAP Igualada Nord – Servei de Salut Mental i Addiccions. Només a l’Hospital, aquesta mesura suposaria la reducció d’un 18% del consum actual.

Aquestes mesures suposaran una reducció d’emissions de 316,14 Tn CO 2 equivalent (144 Tn CO 2 equivalent per la instal·lació del parc fotovoltaic i 172,14 Tn CO 2 equivalent per la implantació de sistemes d’il·luminació LED).

D’altra banda, es durà a terme l’ampliació, modificació i actualització del Sistema de Monitorització d’Il·luminació i Climatització, amb una inversió aproximada de 15.000 euros, que permetrà sectoritzar i parametritzar el sistema d’il·luminació i climatització de l’edifici per fer-lo més eficient.

A més de totes aquestes accions, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha posat en marxa una campanya de sensibilització per al personal, per tal de conscienciar sobre la responsabilitat individual per aconseguir disminuir el malbaratament energètic. Sota l’eslògan “Passem a l’acció per disminuir el malbaratament energètic”, el CSA demana als professionals fer petits gests com apagar els llums, regular l’obertura de les finestres i regular, també, l’ús del termòstat a les temperatures recomanades. També ha obert un canal de comunicació amb els professionals per tal que puguin notificar els punts de malbaratament energètic que detectin en els diferents espais. Amb aquestes petites accions, es pot arribar a assolir una reducció del 5% del consum.

La factura d’electricitat i gas natural del CSA aquest 2022 supera els 1,7 milions d’euros

L’encariment del preu de l’energia, que s’ha triplicat des de l’any 2020, ha comportat un augment de la despesa molt difícil d’afrontar. Malgrat el consum d’energia del CSA l’any 2022 ha sigut un 2,6% menor que l’any 2020, l’increment de la despesa ha estat del 133%. És a dir, que l’any 2020 la factura d’electricitat i gas natural va ser de 736.150 euros, respecte els 1.716.490 euros d’enguany.

El Pla de Desenvolupament Sostenible del CSA

L’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible per abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic, fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. En el marc dels compromisos de l’Agenda 2030, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha elaborat un Pla de Desenvolupament Sostenible amb l’objectiu de promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible en totes les activitats del CSA, reduir el consum energètic i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i promoure estratègies d’actitud sostenibles en tots els àmbits d’actuació del CSA.

Per fer-ho, s’estan elaborant diversos plans, com el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica, el Pla de Residus i Economia Circular, el Pla de Prevenció i Programa de reducció de malbaratament alimentari i el Pla de Mobilitat Sostenible; i s’han endegat accions com la incorporació en el Pla Director d’Infraestructures de les polítiques i estratègies de Desenvolupament Sostenible, i la incorporació de criteris de Desenvolupament Sostenible en els procediments de contractació pública de subministraments, serveis, obres i concessions.