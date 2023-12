Talls de carreteres a diferents punts de Catalunya per demanar ‘una transició energètica justa’

Publicitat

Des de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, que aplega un centenar de plataformes d’arreu de Catalunya, entre elles, l’anoienca ‘Preservem l’Anoia’, han organitzat una gran mobilització pel pròxim 6 de desembre. Les plataformes han anunciat talls de carreteres en 12 punts diferents de la geografia catalana.

Pel que fa a la manifestació a l’Anoia, des de ‘Preservem l’Anoia’, han informat que el tall es produirà a Copons C-1412a km 56. Des de la plataforma convoquen als veïns a les 11:00 h a l’Àrea de Guissona (Jorba).

La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa ha presentat un comunicat per explicar les intencions de les mobilitzacions organitzades durant aquest 6 de desembre. Des de la Xarxa “exigim que el Govern planifiqui correctament la Transició Energètica posant la ciutadania en el centre, que sigui realment sostenible i eficient i que minimitzant els efectes colaterals adversos.” Tanmateix, les plataformes “denunciem que a Catalunya cal lluitar de forma global contra el canvi climàtic, especialment per contenir la progressiva desertització, però l’actual model de transició energètica té molts impactes negatius e irreversibles que l’agreujaran.”

“Lluitem per la implantació d’un nou model de transició energètica que prioritzi les instal·lacions d’autoconsum a les llars i a les empreses, que impulsi les comunitats energètiques, els projectes públics i les iniciatives locals amb participació ciutadana”, afeigeix la Xarxa al comunicat.

