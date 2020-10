Suspensió d’activitats presencials a Centre Cívics i tancament dels súpers 24 Hores a la nit

El Procicat ha aprovat aquest dimecres una resolució amb noves restriccions per contenir la covid-19, com ara el tancament de botigues 24 hores entre les 22 de la nit i les 7 del matí. En àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es podran prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega al mateix establiment, sense utilitzar els espais interiors i garantint l’entrega individual i separada a cada client. El Procicat ha suspès les activitats en grup que es fan equipaments cívics que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics. Queden fora d’aquesta restricció els programes d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu de menors i activitats d’intervenció social, com ara menjadors.