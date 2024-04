Més de cent cotxes venuts en només dos dies a la Fira Automercat

Fira Igualada destaca que la Fira de cotxes d’ocasió s’ha consolidat com un certamen de referència per a expositors i compradors.

La Fira Automercat celebrada aquest cap de setmana deixa un gran balanç de vendes: en només dos dies ha venut 106 cotxes, més d’un terç del total dels vehicles exposats. Automercat iguala així les xifres prepandèmiques de vendes, i marca distància amb la vuitantena de cotxes venuts les dues darreres edicions. Del total de cotxes venuts, destaca l’increment de cotxes híbrids i elèctrics respecte els anys anteriors: 24 dels cotxes venuts han estat híbrids, 3 han estat elèctrics i la resta, 79, han estat vehicles de combustió.

Durant tot el cap de setmana, 20 i 21 d’abril, els principals carrers del barri de Les Comes d’Igualada es van omplir amb una àmplia oferta de més de 300 vehicles seminous i d’ocasió de les principals marques del sector de l’automoció, amb garantia i en perfecte estat, i amb gran diversitat de preus i models.

En total han estat 7.000 metres quadrats d’exposició a l’aire lliure per mostrar els vehicles dels concessionaris del territori: Anoia Automoció (amb Toyota i Subaru), Anoia Motor (Seat, Hyundai, Cupra i MG), Dabsa (Ford i SSangyong), Maas Exclusivas (Citroën, DS i Nissan), Motorcat Premium (Volvo), OcasionPlus (multimarca), Remm Guitart (Renault i Dacia), Sarauto (Peugeot, Opel, Fiat, Jeep i Kia) i Servisimó (Audi, Volkswagen, Skoda i VW Industrials). En tancar el certamen es van sortejar 3 mil euros en premis, que es van endur compradors dels concessionaris Anoia Automoció, Remm Guitart i Anoia Motor.

El President de Fira Igualada, Ivan Sánchez Enrique, mostra la seva satisfacció amb l’Automercat d’enguany: “les bones xifres de vendes revaliden la consolidació d’aquesta fira a la ciutat d’Igualada” i remarca la satisfacció dels concessionaris: “els expositors segueixen recolzant Automercat com una via per arribar als potencials compradors, ja siguin de la comarca o de fora”. Finalment, Sánchez Enrique destaca que “Automercat no només serveix per vendre, sinó que per als concessionaris també és una oportunitat per donar-se a conèixer i fer contactes comercials que es poden traduir en operacions de venda les properes setmanes o mesos”.

Pel que fa als visitants i compradors que van omplir l’Avinguda Països Catalans i l’Avinguda Europa durant dos dies, la majoria eren d’Igualada i d’altres municipis de l’Anoia, tot i que n’hi havia també de diverses comarques d’arreu del país. Els visitants destacaven que Automercat és una molt bona oportunitat per a poder veure en un sol espai més de 300 cotxes de totes les marques, provar-los i realitzar la compra, tot en un sol dia.

El certamen Automercat està organitzat per Fira Igualada amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i el patrocini de les empreses Vera i Servisimó. Va néixer l’any 1997 i ja s’ha consolidat com una cita ineludible al calendari firal de la Catalunya Central. Enguany ha celebrat la seva 22ena edició.

Èxit de visitants de l’Igualada Model Expo, la fira de modelisme estàtic i slot

Coincidint amb la fira Automercat enguany es va celebrar la segona edició de la Igualada Model Expo (IME), la fira de Modelisme estàtic i Slot que va estar instal·lada durant tot el cap de setmana al recinte modernista l’Escorxador d’Igualada. Es tracta d’un esdeveniment per a públic familiar obert a la ciutat i totalment gratuït.

L’organització destaca les bones xifres d’assistència, que van ser superiors a les de la primera edició, i també la procedència dels visitants, que venien de diferents punts d’arreu del país. El nombrós públic assistent va poder conèixer les novetats del sector per part dels fabricants, assistir a les xerrades, a les exhibicions de modelisme en directe, participar al concurs de modelisme, adquirir productes de col·leccionista i provar les seves habilitats en els 8 circuits muntats al recinte firal. Els infants van poder fer un primer contacte amb el modelisme construint la seva pròpia figura.

La Igualada Model Expo està organitzada per les associacions Cric Crac, Hobby Classic, l’Associació Catalana d’Amics del Modelisme (ACAM) i Fira Igualada, i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada.