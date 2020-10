L’Ona, el Nil i el Kai són tres germans que, des d’aquest curs, van a l’escola Cor de Roure de Santa Coloma de Queralt. La família vivia a Canadà, però els pares, que són catalans, han decidit tornar al territori on va créixer la mare. És un exemple de les nombroses famílies que han fet el pas d’anar a viure en un entorn rural. Santa Coloma, amb diversos serveis -entre els quals, centres educatius, un CAP i un hospital relativament a prop-, és un dels municipis on més s’ha notat l’arribada de nens.

Això ha fet que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà hagi decidit recuperar una ruta escolar en aquest entorn que no es prestava des de feia molts anys. L’ens, que gestiona aquest servei de transport, manté una vintena de rutes. Aquesta, que s’havia deixat de prestar per manca d’infants, torna a ser operativa. Recorre diversos poblets de la Baixa Segarra -Seguer, Valldeperes, Pontils i Sant Gallard, d’on recull mitja dotzena de nens, fins arribar a Santa Coloma de Queralt, on estan escolaritzats. També hi estudien nens de Bellprat.

“Hem notat un cert augment d’alumnat, que no havíem tingut en anys anteriors, ja sigui pel confinament o per altres motius”, afirma a l’ACN la directora del CEIP Cor de Roure, Anna Costa. “Són alumnes que ara viuen al poble o als del voltant, i són procedents d’altres nacionalitats, com el Canadà, Egipte, el Marroc, Granada, Barcelona, etc.”, afegeix la directora. Enguany en aquest centre s’hi han matriculat una desena de nous alumnes, comptant des de P3 a 6è de Primària, fent que la xifra de matriculats s’elevi a 172 alumnes.

Fugint de la ciutat

La Maria i el Xavi també han decidit establir-se en aquest poble i escolaritzar-hi les seves dues filles, d’1 i 3 anys d’edat. Vivien a Cervera. El que havia de ser una visita per compromisos familiars, el cap de setmana del 14 i 15 de març, es va convertir en un nou projecte de vida. “No veníem amb intenció de quedar-nos, però el coronavirus ha accelerat una idea que ja teníem en ment”, explica la Maria. De fet, s’estan arreglant una casa de la família, on també hi han traslladat el negoci d’en Xavi. És constructor plàstic i es dedica a fer capgrossos i bestiari.

El teletreball esdevé la clau de volta per a aquestes famílies joves. A la cerca d’una millor qualitat de vida, la Marta, amb el seu marit i dos fills, també van decidir marxar de Barcelona per tornar al poble i instal·lar-se a la casa familiar, junt amb els seus pares. “Qui m’ho havia de dir que tornaria, però el món rural és molt millor, a la ciutat ens sentíem tancats, vivíem a l’Eixample, jo patia ansietat i ara em trobo molt bé, la cura va ser venir aquí”, assegura la Marta, mentre passeja amb cotxet la petita, de dos mesos, per la plaça Major del poble.

A l’escola concertada Vedruna, amb 120 escolars, també s’ha experimentat un increment de matrícules. Hi ha set nens nous al col·legi. “Són famílies que han vingut als pobles i que s’han acabat quedant”, ratifica la directora de l’escola, Carme Coma.

90 empadronats a Santa Coloma des del març

La revaloració de la vida rural ha disparat els padrons. A Santa Coloma de Queralt, des del març, s’han empadronat 90 persones noves. “Sobretot són famílies del poble que vivien a fora i han decidit venir aquí, però també hi ha gent que venia de cap de setmana o jubilats, i la pandèmia ha estat l’empenta per fer salt i viure aquí perquè segurament les condicions són millors”, afirma la regidora de Turisme i Comunicació de Santa Coloma, Montserrat Oranias. Reitera que no sols les famílies joves amb nens valoren el món rural enfront de la ciutat.