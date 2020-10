El CFI comença la lliga a Tercera Divisió guanyant la Montañesa (0-2)

Pere Santano.- Els blaus inicien la lliga amb una victòria de passió i constància, amb una gran segona part. Era el dia més esperat. Després de 7 mesos sense competició, tornava la lliga. Temporada nova i un escenari clàssic per poder jugar, La Bombonera de Nou Barris.

Els blaus, amb una plantilla molt renovada tenien la intenció de començar el campionat de la millor manera possible, sent conscients que en el canvi de pla de competició, tenir un bon inici és molt important per veure quines aspiracions té cada club.

Els igualadins, tenien davant a un bloc molt dur, en un camp de petites dimensions, on sempre saben trobar les seves superioritats. Tot i això, els blaus tenien clar que ho donarien tot.

L’inici de partit va ser molt dur i intens. Es preveia que el matx es faria llarg i que els locals buscarien constantment les pilotes aèries i la pilota aturada per poder buscar el gol.

No obstant la forta arrancada dels locals, els de Marc Cabestany es van defensar molt bé i es van mostrar molt sòlids, tan sols concedint un xut llunyà, que Romans va desviar amb dificultats.

A mesura que avançaven els minuts, el CF Igualada s’anava assentant al camp i van arribar algunes ocasions. Sergio i Favio van provar fortuna; i al minut 29, la pilota es va estampar la pilota al pal de l’àrea local.

Des d’aquell moment, el joc es calmar relativament, sense que hi haguessin tantes ocasions, però amb una intensitat en els xocs, que no va disminuir en cap moment. S’arribava al descans amb l’empat a zero.

A la represa, els locals van posar una marxa més i van fer sofrir la defensa blava. En una d’aquestes jugades, els barcelonins van tenir una gran ocasió, que després de ser desviada per Romans, va impactar amb el pal.

Lluny d’empetitir-se, els igualadins van créixer i van començar a dominar les segones jugades. Al minut 71, en un gran jugada col·lectiva, Eric va assistir a Casals, que va definir a la perfecció, davant el porter. S’obria el marcador!

Però l’eufòria blava no va acabar aquí. Tan sols un minut després, Pedro va recuperar i va donar la passada de la mort a Sergio, que matava el duel. Un zero a dos a domicili de molt de mèrit.

Des d’aquell moment, el CF Igualada va saber aguantar el resultat i, fins i tot, va tenir opcions per fer el tercer. L’enfrontament acabava amb un triomf molt important per començar la lliga amb confiança.

Diumenge vinent, a les 17h, el CF Igualada rebrà al CE Manresa a Les Comes. Un duel que també es preveu el màxim d’igualat, contra un equip que també ha renovat molt la seva plantilla.