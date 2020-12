Som-hi demana que s’obrin els lavabos públics d’Igualada

El grup municipal d’Igualada Som-hi considera urgent que el govern de Junts per Igualada obri els lavabos públics de la ciutat com els que hi ha al passeig Verdaguer, al parc del Garcia Fossas, al parc de Vallbona i en altres zones. La formació d’esquerres i progressista ja fa tres setmanes que ho va demanar al govern, a la Comissió Informativa d’espai públic, però aquest no ha actuat.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “els lavabos públics són un servei indispensable per la gent gran i aquelles persones que, per qüestions de salut o malaltia, necessiten poder tenir un servei com aquest. Demanem al govern de Marc Castells que sigui sensible a aquesta necessitat i reobri els lavabos públics de la ciutat, que per això hi són”. Cuadras lamenta que “ens trobem en la mateixa situació que amb les dutxes públiques per a persones vulnerables que el govern va tancar i no va obrir fins que nosaltres no ho vam denunciar públicament”.

Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) recorda que “la situació de pandèmia no pot ser una excusa per tancar serveis, al contrari: tots els serveis públics han de funcionar més que mai i amb les mesures de neteja i seguretat pertinents. Els lavabos públics són indispensables per diversos col·lectius que són els que ens han fet arribar aquesta demanda”.

