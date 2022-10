S’inicia l’elaboració d’un inventari del patrimoni miner de la conca de l’Alta Segarra

El passat divendres 30 de setembre es va formalitzar l’inici dels treballs d’inventari del patrimoni miner conservat en els municipis que formen part de la Mancomunitat de l’Alta Segarra (Calaf, Calonge de Segarra, Els Prats de Rei, Castellfollit de Riubregós, Sant Pere Sallavinera, Sant Martí Sesgueioles i Pujalt).

L’inventari permetrà localitzar, referenciar i descriure tot el patrimoni miner de la conca de l’Alta Segarra i servirà de base per a un futur projecte de recuperació del patrimoni miner de l’Alta Segarra. Mines, carrilets, carregadors, terreres, documentació, fotografies, edificis, eines, etc. són l’objecte d’aquest treball que tindrà diferents fases en la seva execució: recerca en arxius; treball de camp de localització i descripció; treball de gabinet i redacció de l’informe-memòria on hi constaran tots els elements patrimonials localitzats i inventariats, amb la finalitat que esdevingui una important eina de coneixement i de gestió per als municipis a l’hora de recuperar i divulgar aquest ric patrimoni miner del nostre territori.

La iniciativa està promoguda per la Mancomunitat de l’Alta Segarra amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’empresa Cat Patrimoni serà l’encarregada de dur a terme l’elaboració de l’inventari.

Els promotors fan una crida a la població perquè si té o coneix algun element patrimonial relacionat amb les mines de carbó de l’Alta Segarra, ho comuniqui a través de correu electrònic a nuria@catpatrimoni.com o bé per telèfon al 686288590.