Ja es coneixen les marques premiades al concurs 080 Barcelona Fashion / Rec.0

The Artelier, Serendipity, Shuia Shuia i The Alphabet són les marques premiades al concurs 080 Barcelona Fashion / Rec.0, que té per objectiu promoure la moda sostenible i de proximitat entre les propostes emergents. El jurat del concurs ha valorat criteris com la sostenibilitat, la circularitat, la producció local o la perspectiva de gènere. Les firmes guanyadores tindran un punt de comercialització i promoció a l’Espai 080 Barcelona Fashion de moda sostenible del certamen d’Igualada, que s’ubicarà a la sala de les Encavallades del Museu de la Pell. A l’espai també s’hi concentraran 25 marques que fan producció de proximitat, treballen amb materials respectuosos pel medi ambient i desenvolupen una activitat responsable amb l’entorn.

Pel que fa a les propostes guanyadores, The Artelier és una marca fundada el 2020 que fa col·leccions amb cotó orgànic i polièster reciclat. De Serendipity, el jurat ha destacat les col·leccions de llenceria i bany fetes amb un 50% del teixit de fibra reciclada, a més d’estar fet a Barcelona i rodalies. Shuia Shuia és la firma de Núria Monllau, que ha creat unes sabates fabricades a partir del reciclatge de catifes artesanals vintage del Marroc amb teixits 100% naturals. El jurat ha remarcat que es tracta d’un exemple d’economia circular. Finalment, The Alphabet és la marca de bosses reutilitzables de cotó natural que han creat les dissenyadores Amanda Vázquez i Bea Carrillo.