Es repara el camí fluvial de la Riera d’Òdena, malmès pels aiguats del setembre

Des del dia 10 d’octubre diversos operaris treballen per reparar el camí fluvial de la Riera d’Òdena, malmesa per les tempestes del passat mes de setembre. Els tècnics hi estan fent actuacions de neteja dels guals i retirada de restes per evitar inundacions. També hi fan tales controlades d’arbrat molt inclinat o malmès per garantir la seguretat dels usuaris, i les restes es trituren per aportar matèria orgànica i textura al sòl. A més, fan actuacions de desbrossada de canya americana, una espècie invasora que prolifera a les lleres dels rius i té un impacte negatiu sobre el medi natural.

El camí fluvial de la riera d’Òdena es va inaugurar el passat mes de febrer, gràcies a l’impuls de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) i la Diputació de Barcelona, amb el suport dels ajuntaments d’Igualada i d’Òdena. Des d’aleshores, es pot recórrer de manera contínua a peu o en bicicleta el tram de 7,28 quilòmetres que surt del nucli urbà d’Òdena i arriba fins a la desembocadura de la riera al riu Anoia, i permet descobrir l’hàbitat de la ribera i el seu valor ambiental, paisatgístic i patrimonial. L’actuació s’emmarca en les Vies Blaves Barcelona, un projecte promogut per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar una xarxa d’itineraris propers al riu Llobregat i als seus afluents principals (el Cardener i l’Anoia).