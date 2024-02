Sant Pere Sallavinera rep el projecte que permetrà recuperar i protegir el castell de Boixadors

Publicitat

El projecte, que ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu definir les actuacions, seguint la voluntat de l’ajuntament de Sant Pere Sallavinera, per tal de protegir i recuperar aquest element catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

El castell de Boixadors té els seus orígens al segle XI, quan formava part dels castells de frontera de la Marca Hispànica. Va ser habitat fins a mitjan del segle XX i des de 1971 és propietat de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, que el destina a usos culturals, principalment a través de les visites guiades que s’hi organitzen des de l’any 2000. La fesomia actual del conjunt monumental, format pel castell i l’església de Sant Pere, és el resultat d’un llarg procés d’ampliacions, transformacions i reformes que l’han anat modelant des del segle XI fins a l’actualitat.

La relació de la Diputació de Barcelona amb el conjunt monumental de Boixadors va començar a la dècada dels anys setanta del segle passat, quan el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (antiga denominació del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, SPAL) va fer-hi obres, tant al castell com a l’església de Sant Pere. Anys més tard, el 1996, es va iniciar un ampli programa d’actuacions, dirigides i executades per l’SPAL, amb l’objectiu últim de restaurar el monument, permetre’n el gaudi col·lectiu i assegurar-ne el traspàs a les generacions futures. Aquestes actuacions han permès assolir un ampli coneixement de l’evolució històrica del castell i han facilitat la consolidació i restauració de les seves restes, tant de les que es coneixien en iniciar-se els treballs com de les que han aflorat en el decurs de les successives intervencions arqueològiques.

El projecte té per objecte estudiar, definir i executar les accions necessàries per a adequar i ampliar l’actual itinerari de visita pública a l’interior del castell, per a millorar la interpretació del monument i per a garantir les condicions d’ús i la protecció tant dels visitants que hi accedeixen com del propi conjunt patrimonial.

D’aquesta manera, el projecte preveu, d’una banda, la substitució de les actuals passarel·les per unes de noves, de manera que es pugui redefinir un nou itinerari de visita, adaptat al coneixement adquirit i coherent amb l’evolució històrica i constructiva de l’element. D’altra banda, preveu consolidar diversos espais del castell que encara no han estat restaurats i incorporar-los al circuit de visites, tot enriquint la lectura que es fa del monument i facilitant-ne la seva comprensió.

Aquest projecte, redactat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local amb recursos propis i fruit d’un treball de col·laboració pluridisciplinari, dona resposta a la voluntat municipal de protegir i recuperar el castell de Boixadors. La redacció d’aquest document ha tingut un cost de 12.655,00 €, mentre que per a les obres previstes en el projecte s’han pressupostat 192.062,59 €.

