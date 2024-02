Torna la cursa de muntanya i les botifarres amb la 14a edició de la Botifarunner

Publicitat

Aquest diumenge, 25 de febrer, La Llacuna viurà novament la Botifarunner, la popular cursa de muntanya del poble que ja arriba a la seva catorzena edició. I com ja ve sent habitual, els més petits (i no tant petits) podran gaudir de la Botifakids el dia anterior.

L’activitat del cap de setmana s’iniciarà dissabte 24 a la tarda, quan es donarà el tret de sortida de la Botifakids, a dos quarts de 5. La sortida serà des de la plaça Major i els més de 80 participants inscrits faran aproximadament 2.5 km pels voltants del poble, gaudint enguany d’un nou recorregut. En acabar, hi haurà un bon avituallament amb xocolata desfeta i coca.

L’endemà, arribarà el plat fort del cap de setmana, la 14a edició de la Botifarunner, que enguany compta amb quasi 400 inscrits. A 2/4 de 10 del matí, els corredors de les dues modalitats, la clàssica (21 km, +1000 m de desnivell) i la ràpida (12 km, +600 m), sortiran alhora de la plaça Major.

Com cada any, no faltarà un recorregut exigent amb algunes novetats que faran gaudir als més aventurers, i un entorn immillorable per gaudir de la muntanya. No faltaran, tampoc, desenes de voluntaris i visitants que animaran a tots els participants al llarg del recorregut.

En arribar a la plaça, aquests podran gaudir de l’emblemàtic entrepà de botifarra de La Llacuna, que dona nom i personalitat a la cursa.

La recollida de dorsals es podrà fer a partir de dissabte a la plaça Major (d’11 a 1 del migdia i de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda), i continuarà diumenge a partir de les 8 del matí. Tota la informació la trobareu al seu lloc web (www.botifarunner.com) i a les xarxes socials de la cursa.

