Rescaten 15 menors i 5 monitors d’un grup escolta igualadí en ser sorpresos per la pluja durant una excursió

Els bombers han rescatat aquest divendres un grup de 15 menors i 5 monitors que no podien fer el camí de tornada al seu campament en ser sorpresos per la pluja a la riera de Beget (Ripollès). Es tractaria d’un grup de l’Agrupament Escolta La Flama d’Igualada que no podia creuar la riera, que havia crescut com a conseqüència de la pluja.

Els bombers van rebre l’avís a les 17.17h a la zona dels Amorriadors, en un lloc de difícil accés per la crescuda de la riera, i van activar 8 dotacions terrestres i un helicòpter.

Durant el rescat, els bombers van guiar el grup a una zona segura per fer l’extracció amb gruatges de tots els menors i 4 monitors per traslladar-los a la zona de la Farga. Un cinquè monitor va fer el camí de retorn amb efectius per l’arribada de l’ocàs i la retirada de l’helicòpter. Des de la Farga, els bombers els van acompanyar fins al pavelló de Camprodon on han fet nit.