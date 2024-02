La mestra paperera Victòria Rabal recull el Premi Nacional d’Artesania 2023

Publicitat

La mestra artesana paperera Victòria Rabal Merola –directora del Museu Molí Paperer de Capellades– va recollir dilluns a la tarda el Premi Nacional d’Artesania 2023. “La Victòria és una persona amb una trajectòria inqüestionable que personifica la connexió entre origen i tradició amb innovació i creativitat”, afirmava el president de la Generalitat, Pere Aragonès. “És un exemple de talent, passió, rigor i excel·lència en l’ofici”, afegia Aragonès.

La dissenyadora Sílvia Conde (Premi Talent Jove), el torner Jordi Pladevall (Premi Emprèn), l’Ajuntament de Montblanc (Premi Prestigia) i el restaurador Aleix Alvarez (Premi Restaura) també van ser guardonats pel seu mestratge artesà i la contribució a la projecció del sector.

“Catalunya és un país d’artesans que amb les vostres obres contribuïu a donar formar i explicar-lo. Reconeixements com el d’avui demostren que l’artesania catalana és ben viva i té tot el futur al davant”, recalcava el president de la Generalitat. “Els artesans feu obres úniques i darrera d’una obra d’artesania hi ha molt més que un objecte i un producte: hi ha un món, un amor cap a un ofici, una manera de viure, una mirada, una creativitat i un entorn”, enumerava Aragonès. “Tots vosaltres formeu part del patrimoni viu de Catalunya. I el d’avui és un homenatge als artesans, a la seva creativitat i al seu llegat”, concloïa el president de la Generalitat.

“L’adjectiu artesà està de moda i es fa servir ara com a sinònim de qualitat, cal que ens ho creiem i ho valorem”, apuntava Victòria Rabal, flamant Premi Nacional d’Artesania 2023. “L’artesania no ha de perdre mai la seva essència, però el futur passa per l’encreuament amb el disseny i les aportacions de les noves tecnologies”, reflexionava en veu alta Rabal. “Això és el que he intentat seguir i perseguir durant aquests 40 anys, al museu però també a la meva obra. Aprendre de la tradició i innovar”, afirmava la mestra paperera. “El paper és i ha estat la meva passió. I des del 1961 he difós el seu coneixement a milers de visitants i demostrat les seves infinites possibilitats plàstiques”, concloïa Rabal.

Premi a l’artesania del paper de Victòria Rabal

La mestra artesana paperera Victòria Rabal Merola ha rebut el Premi Nacional d’Artesania per la seva extensa labor de formació, investigació i innovació en la fabricació de paper artesà, portant-lo a un estadi més enllà de la tradició amb la creació de nous formats, colors i textures; per la seva llarga trajectòria al capdavant del Museu Molí Paperer de Capellades, convertint-lo en un referent en el sector artesà, i pel seu llegat artístic. Rabal ha col·laborat en diferents projectes creant papers especials per Casa Cacao (Germans Roca), Carme Ruscalleda, Ferran Adrià, Misui (Unión Suiza), per a l’Abadia de Montserrat, la Sagrada Família, o per artistes de renom com Jaume Plensa o Miquel Barceló.

En l’àmbit de la investigació, ha participat en recerques i en el desenvolupament de nous papers apostant per l’economia circular i la impressió 3D. En la vessant formativa, ha impartit tallers sobre paper fet a mà a Catalunya i arreu.

Compartir