Rotary Igualada i l’Associació per a la UNESCO organitzen una nova edició de la “La Ruta de la Pau”

Rotary Club Igualada, en col·laboració amb l’Associació d’Igualada per a la UNESCO, organitza una nova edició del RYLA “La Ruta de la Pau”, que se celebrarà del 8 al 10 de novembre al Centre Cívic Nord d’Igualada. El congrés reunirà destacats especialistes en mediació, resolució de conflictes i drets humans per a desenvolupar les habilitats de lideratge dels joves participants.

L’esdeveniment s’iniciarà el divendres 8 de novembre a les 16:00 amb la presentació de les jornades, seguida de la primera ponència a càrrec d’Elena Sabroso, consultora en Gestió de Persones i Tècniques de Negociació. Tot seguit, Silvia Asensio, gestora de projectes i formadora en drets humans i cooperació internacional, impartirà la segona ponència de la tarda.

El dissabte al matí, el congrés començarà amb Borja Paladin, consultor internacional en disseny de processos de diàleg i pau, que oferirà la seva ponència. A continuació, el representant de Rotaract farà una intervenció sobre les activitats d’aquesta organització juvenil. La jornada continuarà amb Nadeem Abdelgawad, investigador sènior d’Alternative Policy Solutions, que aportarà la seva experiència en l’àmbit de la mediació i resolució de conflictes.

A la tarda, Onno Seroo, Director de Relacions Internacionals de la Fundació Blanquerna – Universitat Ramon Llull (URL), impartirà la seva sessió, en la qual també participaran Gabriela Carrera i Elena Seuba. La jornada es tancarà amb la ponència de Núria Masdeu, membre de l’Institute for Economic and Peace (IEP) al Caire (Egipte), sobre la promoció de la pau a nivell global.

Clausura amb personalitats internacionals

Un dels moments culminants del congrés serà el col·loqui de clausura, que tindrà lloc el dissabte al vespre a l’Hotel Amèrica, amb la participació de Federico Mayor Zaragoza, exdirector General de la UNESCO i president de la Fundació “Cultura de Pau”, Montse Moral Ajado, governadora del Districte 2202 de Rotary, i Onno Seroo. El col·loqui estarà moderat per Joan Morros, cap d’informatius de RAC1 i Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb la intervenció especial de Kristian Herbolzheimer, director de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Aquest acte està obert a tothom que hi vulgui assistir i el seu preu amb sopar inclòs és de 38€.

“Amb aquest congrés RYLA, volem oferir una oportunitat única als joves perquè puguin desenvolupar habilitats de lideratge en un entorn de valors i compromís amb la pau. És un espai per al diàleg i la formació, però també per a la reflexió sobre el paper que els futurs líders poden tenir en la construcció d’un món més just i tolerant”, explica Josep Lluís Torres, president del Rotary Club Igualada. “A més, comptar amb ponents de primer nivell ens permetrà aportar als joves participants una visió global i interdisciplinària del conflicte i la pau, amb perspectives enriquidores i inspiradores”.

El congrés es tancarà diumenge al matí amb la tradicional “Plantada de l’Arbre de la Pau” al Bosc Rotary, una acció simbòlica que reflecteix el compromís de Rotary amb la pau i la sostenibilitat.

Per a més informació i inscripcions, els interessats poden contactar a través del correu rc.igualada@rotary2202.org o el telèfon 619705670