El Consorci Sanitari de l’Anoia celebra el Dia Mundial de la Salut Mental amb una exposició de relats escrits

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) celebra el Dia Mundial de la Salut Mental amb una exposició de relats literaris escrits per persones amb diagnòstic de salut mental. L’acte, que tindrà lloc el dijous dia 10 d’octubre a les 16 h al vestíbul de l’Hospital Universitari d’Igualada, combina l’exposició dels relats amb una lectura dels textos acompanyada de música en directe.

Sota un lema inspirador, de la psicòloga Dimitra Duompioti: “Cada vida humana és una obra literària extraordinària”, el Servei de Salut Mental i Addiccions del CSA aposta un any més per la sinergia entre salut mental i cultura per commemorar el dia mundial.

L’exposició recull una quinzena de relats literaris de persones amb diagnòstic de salut mental, així com de familiars i professionals, que han estat elaborats als diferents centres del Servei de Salut Mental i Addiccions del CSA. Els participants –des d’adolescents fins a adults– narren en primera persona les seves experiències, posant èmfasi en les relacions humanes significatives. Aquestes històries ofereixen una mirada positiva sobre la salut mental, i representen una finestra a la vida interior de pacients que sovint no tenen l’oportunitat de mostrar-se o de ser escoltats.

L’acte, obert a tota la ciutadania, serà conduït per Alejandro Penalva i la lectura dels textos comptarà amb l’acompanyament musical al piano d’Alfons Mula.

La mostra de relats es podrà visitar durant tota la setmana al vestíbul de l’Hospital Universitari d’Igualada i també de manera simultània als altres centres del CSA: el CAP Igualada Nord i el Centre de Salut Mental i Addiccions, amb la voluntat que més persones puguin gaudir i reflexionar sobre aquestes històries.

Un petit obsequi per als assistents

Les persones que assisteixin a l’acte rebran un petit obsequi. I és que els usuaris de l’Hospital de Dia Infantil i Juvenil faran entrega d’uns imants personalitzats amb el lema d’enguany, que han elaborat especialment per l’ocasió en els espais de teràpia artística. Durant el dia 10 d’octubre les persones que visitin les exposicions (tant de l’hospital, com del CAP Igualada Nord i Salut Mental) rebran aquest petit detall.