Farrés Brothers i cia. s’acomiadarà de “La maleta de l’Agustí” i “Quanta, quanta guerra…”, aquest desembre a Igualada

La companyia anoienca ha anunciat les darreres oportunitats per veure dos dels seus espectacles. La maleta de l’Agustí posarà el punt i final a la seva gira al mateix lloc on es va estrenar, el Teatre de l’Aurora, en dues funcions el dia 15 de desembre. I Quanta, quanta guerra… s’acomiadarà dels escenaris el dia 27 de desembre al Teatre Municipal l’Ateneu. Les entrades ja estan a la venda i compten amb un descompte per gaudir de totes dues a preu reduït. D’aquesta manera, la companyia renova les obres del repertori i es prepara per estrenar una nova creació, aquest mateix desembre, titulada Dues ales, amb direcció de Dora Cantero.

Memòria històrica per a tots els públics

La maleta de l’Agustí recupera un fragment de vida del fotoperiodista Agustí Centelles (1909-1985). La història se centra en la troballa d’una maleta plena de negatius de la Guerra Civil i els camps de refugiats que Centelles va amagar durant més de 30 anys a les golfes de casa d’uns amics, a Carcassona, per por que les imatges poguessin delatar republicans. Aquest és el punt de partida d’una rondalla que, amb humor, emotivitat i pinzellades de memòria històrica, ens parla del valor de l’amistat. L’espectacle va ser una coproducció del Teatre de l’Aurora i ara hi torna per fer les seves últimes funcions, el dia 15 de desembre a les 12h i a les 18h.

L’exitosa adaptació de la novel·la de Mercè Rodoreda

Quanta, quanta guerra… va néixer a les mans de l’actor igualadí Biel Rossell, amb la voluntat de parlar de la joventut fugint dels tòpics. Per fer-ho, es va posar a adaptar la novel·la de Mercè Rodoreda. L’adaptació va ser feta a quatre mans amb Pep Farrés, director i escenògraf de l’obra. El músic Biel Serena és l’encarregat de la composició musical, interpretada en directe per ell mateix al costat de Rossell, que carrega el pes de la funció, gairebé en forma de monòleg. La història explica el viatge iniciàtic d’Adrià Guinart, un jove que fuig de casa seva per anar la guerra. En aquest recorregut es troba amb un seguit de personatges que el conèixer món i descobrir l’amor i el sexe, però també la responsabilitat, l’ambició o la maldat. L’obra ha fet més de vuitanta funcions per a joves i adults, entre les quals dues temporades al Teatre Tantarantana de Barcelona. Posarà el punt i final el dia 27 de desembre a les 20h al Teatre Municipal l’Ateneu.

Per aconseguir el descompte en els dos espectacles, es pot seleccionar el descompte “Pack Quanta, quanta guerra” a La maleta de l’Agustí i la tarifa “Pack La maleta de l’Agustí” per a la funció de Quanta, quanta guerra… S’haurà d’ensenyar l’entrada de tots dos espectacles per tal d’acreditar el descompte creuat.