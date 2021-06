Anoia Jove ofereix una xerrada per a pares sobre l’adolescència

L’Oficina Jove de l’Anoia del Consell Comarcal de l’Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza una xerrada dirigida a pares i mares de joves adolescents dins del programa de suport a la funció educativa de les famílies.

‘Acompanyar els i les adolescents en la presa de decisions’ és una xerrada virtual on es pretén donar eines als pares i mares per acompanyar als seus fills i filles en la presa de decisions sobre la seva vida personal, professional i laboral. S’abordaran aspectes sobre com es posiciona la família, quin tipus de relació estableix, com és la comunicació o quins rols tenen adquirits quan acompanyen en la presa de decisions. Al llarg de les sessions s’avançarà cap a l’anàlisi i la reflexió de quin acompanyament es fa en la presa de decisions i com dur-lo a terme.

La xerrada tindrà dues sessions que es plantegen a partir d’una metodologia activa i participativa basada en dinàmiques i tècniques que afavoreixin un diàleg constructiu, intercanvi i expressió d’idees i experiències de les persones participants.

Es realitzarà els dijous, 1 i 8 de juliol, a les 18:30h a través de Zoom. Es farà arribar l’enllaç als inscrits i anirà a càrrec d’Eines Serveis SocioEducatius. Les persones interessades poden fer la seva inscripció omplint el formulari que trobaran al web www.anoiajove.cat. Les places són limitades i es prioritzaran famílies amb fills i filles adolescents.

Per més informació es pot trucar a l’Oficina Jove de l’Anoia, al telèfon 93 805 15 85, extensió 2, o enviar un correu electrònic a anoia@oficinajove.cat.