Què es perd el món si la teva companyia desapareix?

La idea de fer aquesta pregunta és la de fer-nos reflexionar i poder trobar aquell propòsit que fa que la nostra organització té un “punt” diferent a les altres i que fa que tingui un atractiu, tant per a clients com per a empleats, que la fa especial.

Els francesos en diuen raison d’être i els japonesos ikigai, però ambdues definicions fan referència a aquesta idea genuïna que fa que tothom que t’envolta estigui orgullós de participar-hi, en el paper que sigui i que en el fons, sigui un dels grans motors de venda de la companyia.

Aquesta idea, un punt utòpica, però que en algunes empreses està funcionant, es pot assolir seguint la metodologia 5P’s (article de McKinsey: More than a mission statement: How the 5Ps embed purpose to deliver value) i que proposa 5 elements a tenir en compte:

1. Estratègia de portfoli de serveis o productes. Oferir productes o serveis alineats amb el nostre propòsit i descartar els que no. Requereix certa valentia.

2. Persones i Cultura. És el primer filtre per determinar la genuïnitat de l’organització. Hi ha estudis que demostren que les empreses genuïnes tenen un poder de retenció i implicació del personal quatre cops superior a la resta.

3. Processos i sistemes. Tant de forma interna com externa, fa referència a com les operacions i mecanismes de gestió obeeixen al propòsit.

4. Mesura del Performance. El propòsit ha de ser, rigorosament, mesurat i s’acostuma fent fixant els KPIs (indicadors) que millor ho poden mesurar, seguint i incentivant l’organització a assolir els objectius marcats.

5. Posició i Engagement. El propòsit hauria d’estar incrustat en la forma en què la vostra organització transmet informació i interacciona amb el públic.

Comencem a cercar el nostre ikigai empresarial?