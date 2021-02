Havent parlat en articles anteriors sobre la qualitat de l’aire en les cabines d’avions i de l’ergonomia dels seients, voldria tancar aquest cicle parlant-vos sobre el combustible del futur en l’aeronàutica. Concretament, sobre un projecte europeu (FlexJet – Horizon 2020) que pretén construir una planta de demostració precomercial per la producció de biocombustible d’aviació avançat (combustible a reacció) a partir d’olis vegetals residuals i biomassa de residus sòlids orgànics (residus alimentaris).

El projecte el formen un ampli consorci d’empreses d’aeronàutica, de producció de combustibles així com entitats de recerca, entre elles el centre tecnològic LEITAT. En el projecte s’estan utilitzant diverses matèries primeres procedents de residus orgànics per a la producció sostenible de combustible d’aviació (SAF). El procés ofereix avantatges econòmiques i una major sostenibilitat general mitjançant el processament de matèries primeres de rebuig a prop de la font on es generen i a una escala que coincideix amb la disponibilitat de residus.

Aquesta és la primera tecnologia en utilitzar hidrogen verd de matèries primeres de rebuig, maximitzant així l’estalvi de gasos d’efecte hivernacle. El projecte ofereix un model per a la producció i distribució de combustible per a avions totalment equivalent (conforme a les normes ASTM D7566). Es tracta d’un aparador que faciliti la consecució d’objectius de reducció de carboni a mitjà i llarg termini, que s’han fixat per a la indústria de l’aviació a Europa i a nivell global.

Aquest projecte ofereix una cartografia de sostenibilitat social i mediambiental respectiva i validarà un pla de negoci d’explotació integral, basant-se en l’interès de l’usuari final ja establert amb acords d’adquisició existents amb British Airways. La planta del projecte instal·lada a la font d’on surten els residus a BIGA Energie a Hohenstein (Alemanya) produirà 1.200 tones de combustible per a avions a partir de 3.482 tones de residus orgànics secs i 1.153 tones d’oli vegetal residual a l’any. Una primera planta comercial a gran escala posterior es construiria immediatament després del final del projecte per produir 25.000 tones anuals de combustible per a aviació.

El consorci del projecte FlexJet, sens dubte, ha reunit els principals investigadors i proveïdors de tecnologia industrial, tant de companyies aèries com experts en energies renovables de tot Europa, en un esforç de recerca conjunta, compromesa i amb total dedicació per aconseguir l’objectiu global. Es un projecte dissenyat per establir el punt de referència de cara al futur desenvolupament i creixement sostenible de combustibles d’aviació a Europa i proporcionar un exemple real a la resta del món de com es poden produir biocombustibles d’aviació sostenibles a gran escala i descentralitzats econòmicament, alhora que atén les necessitats socials i ambientals.