Sant Martí Sesgueioles reparteix 42 premis per promocionar el comerç local

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles ha fet un balanç positiu de la campanya de promoció del comerç local “Rasca-rasca, el rasca nadalenc dels comerços santmartinencs”. La iniciativa va repartir 42 obsequis per premiar la fidelitat dels clients que realitzen habitualment les seves compres als comerços i establiments de restauració del municipi i, alhora, tenia com a objectiu potenciar el sector comercial de proximitat.

La campanya va tenir una durada de tres setmanes, coincidint amb el període nadalenc, del 16 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, i finalment es va allargar durant tot el gener. Hi podia participar tota persona major d’edat, empadronada o no a Sant Martí Sesgueioles.

L’acció va consistir en el repartiment de cartons de joc i Rasca-Rasca. El client havia de completar el cartó de joc amb un total de quatre compres, de qualsevol import, a quatre establiments comercials diferents del municipi. Un cop el cient tenia el cartó de joc complet, l’havia d’entregar a qualsevol botiga d’alimentació i, a canvi, agafava un Rasca-Rasca, que podia estar premiat.

En total es van repartir 42 premis, identificats en tres tipologies: premi or, premi plata i premi bronze. Aquests consistien en vals de 100€ per gastar en qualsevol establiment del poble (premi or), descomptes del 50% sobre el preu total d’una compra no superior a 80€ i 2×1 en qualsevol producte no superior a 5€/unitat, respectivament.