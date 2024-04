Prop de 400 estudiants omplen el Campus Salut d’Igualada

L’equipament està connectat amb el centre de simulació clínica 4D Health

El nou edifici de Ciències de la Salut a Igualada ja és una realitat. Fa unes setmanes se n’obrien les portes per mostrar-lo a la ciutadania i, aquest dimecres, 3 d’abril, els prop de 400 alumnes dels estudis de Salut del Campus Universitari d’Igualada-UdL ja han arrencat les classes a les noves aules després de l’aturada per Setmana Santa. L’edifici, que té poc més de 4.000 metres quadrats i està ubicat al Passeig Verdaguer, té una capacitat per a 500 estudiants i acull el Grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia que fins ara s’ubicaven a La Teneria.

Les noves instal·lacions són de darrera generació i compten amb 13 aules generals, 3 laboratoris, diverses sales d’estudi, una biblioteca, un gimnàs per a les pràctiques dels alumnes de fisioteràpia i una aula de simulació clínica amb llits i incubadores. A més, l’equipament està connectat amb el centre de simulació clínica 4D Health, on els estudiants d’Infermeria hi podran accedir per a fer pràctiques travessant només una passarel·la.

L’edifici compta amb una alta eficiència energètica amb un sistema de climatització amb bombes de calor d’alt rendiment, sistemes de ventilació amb recuperació de calor i enllumenat LED amb sensors a totes les plantes. I la teulada del Campus Salut està coberta amb més de 400 metres quadrats de plaques solars que es preveu que generin entre el 75 i el 85% del consum de l’edifici.

Les obres han costat uns 7 MEUR i s’han finançat a parts igual entre l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

La gran aposta pels estudis de Salut a Igualada

El campus igualadí ofereix un grau i un doble grau en l’àmbit de la Salut, impartits per la Universitat de Lleida. Per una banda, el Grau en Infermeria, que el curs passat va incrementar quaranta noves places. És la professió sanitària amb més demanda i aquests estudis al Campus d’Igualada ofereixen experiència clínica garantida des del primer curs en centres sanitaris i assistencials de la comarca. A més, els estudis d’infermeria a Igualada són un referent de qualitat i d’innovació gràcies a la col·laboració amb el 4D Health, centre capdavanter a Europa.

D’altra banda, la UdL és l’única universitat de l’Estat que ofereix el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia i ho fa al Campus d’Igualada. Aquesta titulació proporciona una formació específica i integrada per exercir les professions de fisioterapeuta i de dietista-nutricionista amb un perfil polivalent cursant la formació en cinc anys. En totes les titulacions, els estudiants fan pràctiques acadèmiques externes en empreses, institucions o entitats, que els faciliten la inserció laboral.

Actualment, l’oferta formativa universitària al Campus Universitari d’Igualada ofereix cinc graus, dos dobles graus i tres graus de l’àmbit de l’enginyeria industrial que es poden cursar parcialment a la ciutat. El curs 2023-2024 ha superat els 750 alumnes i d’aquí un parell de cursos, un cop hagi finalitzat la implementació del Grau en Informàtica i el nou grup del Grau en Infermeria, el Campus assolirà ja els 1.000 estudiants universitaris.

Portes Obertes per a futurs estudiants el proper 27 d’abril

La Universitat de Lleida celebra el proper dissabte, 27 d’abril, la Jornada de Portes Obertes al Campus Universitari d’Igualada, on els futurs estudiants universitaris i les seves famílies podran conèixer tota l’oferta formativa de la UdL al campus igualadí i veure les seves instal·lacions per al curs 2024/25.

Les persones que vulguin assistir a les sessions informatives cal que facin la inscripció a través de l’enllaç http://www.portesobertes.udl.cat/ca/