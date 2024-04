El Teatre de l’Aurora presenta “L’enterrador” un emotiu homenatge a les víctimes de la Guerra Civil

L’actor Pepe Zapata interpreta de forma brillant un text escrit al costat de Gerard Vázquez que tracta amb molt de respecte aquest tema tan delicat

Dissabte 6 d’abril el Teatre de l’Aurora trasllada el seu escenari a l’Espai de record del Cementiri Nou on programa el monòleg L’enterrador, interpretat per Pepe Zapata i escrit per ell mateix conjuntament amb Gerard Vázquez. Una obra teatral que s’inspira en les vivències de diverses persones, entre elles les de Leoncio Badía Navarro, conegut també com “l’enterrador de Paterna”.

Ens traslladarem temporalment al temps de la postguerra, a unes fosses comunes en un punt secret dels afores d’una ciutat. Allà, en Frederic, interpretat brillantment per Pepe Zapata, intenta donar dignitat i un nom a aquells cadàvers executats per culpa de les seves idees, per les seves conviccions, víctimes de la injustícia. Ell se’n recorda de tots. De qui són, de quan van morir i d’on són enterrats.

L’obra vol ser un homenatge a les víctimes anònimes afusellades pel bàndol franquista, a les seves famílies i, també, a totes les persones que amb la seva determinació van aportar humanitat i dignitat en mig de l’horror i la barbàrie de la Guerra Civil i la postguerra.

L’enterrador és un espectacle de ficció inspirat en les vivències de testimonis reals, entre ells el de Leoncio Badía Navarro, conegut també com “l’enterrador de Paterna”, ha rebut elogis tant per la interpretació del monòleg com pel respecte amb el qual es tracta aquest tema delicat.

L’espai

L’Aurora proposa traslladar-se fora del teatre i ofereix aquest espectacle en un espai emblemàtic i significatiu, el Cementiri nou d’Igualada, que ha estat considerat com una de les obres més poètiques de l’arquitectura catalana del segle XX i l’any 1992 fou guardonat amb el premi FAD d’arquitectura.

L’obra es representarà en una zona prop de l’entrada del cementiri que s’anomena Espai de record, un lloc envoltat de natura i dedicat a la memòria que situarà l’espectador en un context diferent de l’habitual i l’acompanyarà a través del text que l’actor interpreta.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de L’enterrador tindran lloc el dissabte 6 d’abril a les 20 h i també es farà un passi especial nocturn a les 22 h a l’Espai del record del Cementiri Nou d’Igualada. Les entrades tenen un cost general de 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.