Primera edició de l’European Balloon Festival

El 1997, un grup de persones molt properes al sector de l’aerostació a Igualada i la Conca d’Òdena, amb l’Ajuntament d’Igualada, van crear l’European Balloon Festival (EBF), una concentració internacional de globus aerostàtics que ràpidament, i mai millor dit, va agafar “volada”. Des d’aleshores s’ha consolidat com una competició i un festival de referència a nivell europeu i fins i tot mundial.



El festival té lloc durant la primera quinzena de juliol a Igualada i aplega durant quatre dies més d’una cinquantena de globus aerostàtics amb els seus equips, procedents d’arreu del món, i més de 25.000 visitants. És, de fet, un festival que reuneix l’aspecte lúdic del vol, la bellesa d’aquest esport i la competició. Al llarg dels quatre dies del festival, el visitant pot gaudir de l’espectacle de veure volar més de 50 globus, participar de les diferents activitats programades o bé enlairar-se en un globus, a la vegada que els equips participants duen a terme diferents proves d’exhibició i de competició.

L’edició de l’any 1998, la segona, comptà amb 50 globus que realitzaren el “night glow”, que s’ha convertit en l’activitat més esperada i seguida per als visitants.

L’edició de l’any 2007 va reunir 60 pilots de globus arribats des dels Estats Units, els Emirats Àrabs, Ucraïna, Alemanya i el Regne Unit, a més de Catalunya i de la resta d’Espanya.

L’edició del 2008 comptà amb 62 equips de Catalunya, la resta d’Espanya, Regne Unit, França, Portugal, Suïssa, Alemanya, Israel i l’Índia. Malgrat que durant el festival les condicions meteorològiques van ser generalment bones, exceptuant el vent que anul·là el primer vol de competició, la pluja tardana d’aquell any retardà la sega en molts dels camps de la zona.



L’edició de l’any 2009 comptà amb l’activitat solidària de la 5a Festa per l’Àfrica, el sorteig de vols del Club Super3 i un vol de competició per perseguir un globus ‘llebre’.

L’edició del 2010, inclosa en l’Imagina, Festival d’Estiu d’Igualada, comptà amb 41 pilots de Catalunya, Espanya, Alemanya, Suïssa i l’Índia i 15,000 visitants. En aquesta edició es presentà un prototip sense tripulació del Bloon, un globus d’heli que permetrà portar fins a 8 persones a l’espai.

En l’edició del 2012 es va presentar per primera vegada el projecte experimental “Iglú de vent”, que consisteix en teles de globus reciclades que s’inflen en diferents punts del centre de la ciutat i van acompanyades d’activitats protagonitzades per entitats culturals. A més, es van estrenar dues zones al camp de vol de l’Avinguda Catalunya, la Zona Village destinada a les empreses punteres relacionades amb el món aeronàutic i la Fun Zone, una zona amb activitats per a fer en família.

L’any 2013, es va celebrar la primera edició d’“El vol de tapes”, amb l’objectiu que els restaurants del centre participessin també de l’European Balloon Fes­tival.

En l’edició del 2014, l’empresa fabricant de globus Ultramagic, va desenvolupar la cistella accessible, una cistella que reuneix dues característiques principals: una porta que permet accedir-hi amb cadira de rodes i una cadira hidràulica a l’interior que subjecta el passatger i l’eleva uns centímetres per tal que tingui una bona visió del paisatge per sobre de la cistella i gaudir així plenament del vol.

L’edició del 2015 va presentar com a principal novetat la “Cistella Vista” fabricada per l’empresa Ultramagic, una cistella amb la barana més baixa dissenyada expressament per a volar assegut i amb una tauleta que permet menjar o beure durant el vol.

L’any 2016, l’European Balloon Festival compleix la seva 20a edició, amb cinc dies de festa i activitats.

El 2017, es va fer a la remodelació de la fase 1 del Parc Central d’Igualada, que va acollir els globus en un entorn de qualitat: 25.000 m2 d’espai verd amb capacitat per acollir 2.000 persones assegudes a les grades.

La 22a edició de l’European Balloon Festival es va celebrar el 2018. Van acudir al festival 54 globus vinguts d’una dotzena de països diferents.

A la 23a edició, el 2019, es va batre el rècord de participació de pilots, amb prop de 60 globus vinguts d’arreu del món. Amb l’eslògan “El festival de globus més animal”, l’European Balloon Festival va tenir com a convidats especials globus aerostàtics amb formes animals.

Aquest any, degut a la situació provocada per la covid-19 enguany l’EBF es va fer en dos dies i només amb vols matinals.