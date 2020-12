El regidor igualadí Miquel Vives, vicepresident de l’AMTU

Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat, Mobilitat i Promoció de la Ciutat, ha estat escollit vicepresident de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), en l’assemblea general de la entitat celebrada el passat divendres 18, en què es va escollir Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, com a nova presidenta i els altres 3 vicepresidents Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera, Josep Mayoral, alcalde de Granollers i José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès.

Igualada forma part dels municipis que, l’any 2001, van impulsar la creació lde l’associació AMTU, que agrupa a un total de 113 ens locals d’arreu de Catalunya: 107 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitzada i 5 consells comarcals, amb una població representada de 2,4 milions d’habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 45 milions anualment. L’entitat té com a objectius l’assolir un finançament estable pels transports públics dels municipis associats, la dotació de més i millors infraestructures, i el mutu ajut, formació, informació i coordinació entre els seus associats, per tal que el transport públic i la mobilitat sostenible guanyin protagonisme, usuaris i prestigi social. I en aquest mandat pren especial rellevança la lluita contra el canvi climàtic i l’aposta per el transport públic.

Compartir