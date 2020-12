Seran les festes de Nadal i Reis més estranyes de les nostres vides, en un any per oblidar. El 2020 és a punt d’acabar, i amb ell marxen molts moments de dolor, i malauradament amb un protagonisme per a la Conca d’Òdena que no li desitjaríem ni al pitjor dels nostres enemics. Tampoc la pandèmia ens ha deixat en pau al llarg de tot l’any, amb dues onades gairebé consecutives que han posat al límit als professionals sanitaris, i al punt de la fallida a molts negocis i a moltíssimes famílies.



Posats a buscar-hi un bri d’optimisme, les primeres vacunes es començaran a administrar, també a l’Anoia, a partir de la setmana vinent. Creuem els dits i esperem que aquesta sigui, ara sí, la porta definitiva a l’esperança que tanqui tantes setmanes de negror, i serveixi al mateix temps de lliçó per a tots i totes. Ens ho mereixem plegats, perquè no endebades aquesta és l’oportunitat per a que el 2021 serveixi d’arrencada d’un motor trist, apagat i, en alguns casos, espatllat per molt temps.

Cal que passem les festes seguint filant molt prim en les recomanacions de les autoritats, que hauríem de prendre’ns com a obligacions. Les normes impediran a moltes famílies veure les taules plenes a vessar com en anys passats, però les circumstàncies són les que són.

Les xifres a Igualada i comarca, ens avisen, són millors que a d’altres llocs, però també pitjors. No es pot badar perquè del verd al vermell, és qüestió de res. Les imatges que s’han vist en alguns bars i terrasses -algunes de forma reiterada- són impresentables. Ens hi juguem massa com perquè la justícia sigui contundent.

I, tanmateix, cal que ens desitgem que en aquests dies, sense oblidar, imperi el màxim possible el somriure a totes les llars. Els millors desitjos de serenor, pau i felicitat. Vindran temps millors, segur, i els viurem plegats. Bones festes!