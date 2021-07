Primer concert del Festival Maig amb els igualadins Marialluïsa

Aquest proper diumenge, 25 de juliol, el Festival Maig havia de fer el concert innagural de la seva vuitena edició. Les noves restriccions decretades pel govern de la Generalitat, han alterat els plans de l’organització i ha decidit aplaçar el festival i és per això que també es retardarà l’anunci de les bandes que hi prendran part. El que no ha canviat de data, però, és el concert del grup igualadí Marialluïsa, que està fent una gira per terrats i jardins d’arreu de Catalunya. En aquest cas, el concert es farà aquest diumenge, 25 de juliol a 2/4 de 8 dels vespre, en el jardí d’una casa particular, però amb entrades a la venda pel públic en general. Això sí, degut a les restriccions actuals, l’aforament serà molt limitat.

En un principi el Festival Maig d’aquest 2021 estava previst pel proper 7 d’agost, però les últimes restriccions decretades pel Govern han fet que l’organització decidís buscar una data alternativa per poder celebrar el festival amb unes condicions més favorables. Finalment, la data escollida és el cap de setmana del 3 i 4 de Setembre. La banda que havia de ser cap de cartells, el duet revelació del trap català, The Tyets, estan confirmats per la nova data, així com la barcelonina Carlota Flâneur, però encara falta conèixer la resta de grups que hi prendran part.

Mentrestant, per alleugerir l’espera, aquest diumenge ja es podrà escoltar música en directe a Santa Coloma.