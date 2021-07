La Pobla i Igualada, amb la mitjana més alta de quota de l’IBI

La Pobla de Claramunt, amb 628€, i Igualada, amb 620€, lideren el rànquing de la mitjana de rebuts més cars de l’IBI a l’Anoia. Es tracta de xifres per damunt de la mitjana de comarques com el Barcelonès (592€), el Baix Llobregat (530€), el Vallès Oriental (519€) o el Maresme (508€). Així es desprèn de les últimes dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents al 2020.

La dada no és nova, perquè ja era conegut que el municipi poblatà i l’igualadí eren els més “cars” respecte l’IBI. Hi té molt a veure la seva forta presència industrial, que genera importants ingressos a les arques públiques. A Igualada, l’Ajuntament recapta 20 milions d’euros per aquest impost (32.489 rebuts). A la Pobla, un milió (1.634 rebuts). El tercer municipi del rànquing és Masquefa (mitjana de 576€ per rebut) i el quart, Castellolí (504€). L’últim és Pujalt, amb 132€ per rebut.

Pel que fa a la llista per comarques, l’Anoia ocupa la 9a posició del país, amb una mitjana de rebut de 468€, just per sota de la mitjana catalana (486€). En total, els ajuntaments de la nostra comarca cobren per l’Impost de Béns Immobles un total de 42,6 milions d’euros, per 91.265 rebuts.