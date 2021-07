El Museu de la Pell acollirà fins al 26 de setembre l’exposició “Rec Districte Cultural. Un barri en transformació”. Es tracta d’una producció pròpia del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia que mostra els espais recuperats al Barri del Rec. Mitjançant una instal·lació artística i vivencial, es podrà descobrir, a través de fotografies, audiovisuals i altres formats expositius, la recuperació patrimonial d’aquestes fàbriques i les noves activitats que hi tenen lloc. La mostra està comissariada pel gestor cultural Roger Mula, en col·laboració amb diversos agents que conviuen al barri del Rec.

El barri del Rec d’Igualada ha viscut diverses transformacions al llarg de la història. Inicialment agrari al segle XII, reconvertit en industrial al segle XVIII, conforma un valuós conjunt patrimonial i arquitectònic. Un paisatge urbà únic.

Al segle XXI, diverses persones, col·lectius i entitats s’han anat instal·lant al barri, seduïts pel seu potencial. Han recuperat i rehabilitat algunes de les velles fàbriques desocupades i han incorporat noves activitats al barri vinculades a la cultura, el disseny, l’art, la tecnologia o la gastronomia.

Espais culturals, estudis de disseny, museus, fàbriques de creació, tallers d’artistes, restaurants, seus d’entitats o cooperatives se sumen i conviuen amb la indústria tradicional -modernitzada i amb un pes molt important-, petits tallers d’oficis artesanals, habitatges en certes zones, el paisatge agrari dels horts i la natura propera al riu Anoia. Tot plegat, conforma una comunitat que ha anat creixent de manera orgànica i dibuixant aquest barri del Rec en transformació, que podem anomenar Districte Cultural. Un districte per al segle XXI, semblant a alguns dels vells barris industrials d’arreu del món que han estat objecte de transformacions similars.

En els nous projectes del barri del Rec conflueixen el respecte pel passat i la rehabilitació del patrimoni amb l’activitat de creació. Projectes que comparteixen filosofia i que marquen un nou camí des d’on entendre la cultura no només com a aliment per a l’ànima sinó també com a motor de transformació urbanística i dels barris.

Durant la setmana de Festa Major es faran visites comentades a la mostra i rutes guiades pel barri on es podrà conèixer i visitar l’interior d’alguns dels espais recuperats.