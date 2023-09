Preservem l’Anoia organitza una xerrada informativa sobre els macroprojectes energètics

L’entitat Preservem l’Anoia organitza aquesta tarda, dimarts 5 de setembre, a les 19:30 h una xerrada informativa sobre l’aprovació recent de diversos macroprojectes energètics que afecten de ple l’Anoia.

L’acte serà al Centre Unió Agrícola d’Òdena.L’objectiu de la trobada és explicar com afecten els macroprojectes energètics a la comarca de l’Anoia en l’àmbit econòmic, social, sanitari, ambiental, paisatgístic… I les accions que encara podem fer com a ciutadans per aturar aquests macroprojectes.

A la xerrada “Tot això ens caurà a sobre si no fem res per aturar-ho” hi col·laboraran els municipis anoiencs afectats per l’aprovació recent: Sant Martí de Tous, Bellprat, Vilanova del Camí, Jorba i Òdena.

Des de Preservem l’Anoia demanen difusió i “una planificació energètica sostenible, justa i de proximitat.”