Detingut un home per robar material informàtic a una escola i un establiment de Vilanova

Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada amb la col·laboració de la Policia Local de Vilanova del Camí van detenir ahir un home, de 39 anys, com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força.

Els fets es remunten al passat 3 de juny quan es va produir un robatori amb força a l’interior d’un centre educatiu de Vilanova del Camí (Anoia). Després de forçar una finestra, el lladre va sostreure 25 ordinadors portàtils, 59 ordinadors chromebooks, entre d’altres objectes, valorats en més de 29.000 euros.

Arran d’aquests fets es va obrir una investigació que va donar un gir just l’endemà. La Policia Local de Vilanova del Camí va localitzar unes bosses amagades entre un matolls on en el seu interior hi havia 9 ordinadors portàtils provinents del centre educatiu.

D’altra banda, ahir a la matinada es va produir un robatori a un establiment de Vilanova del Camí. L’autor va forçar la persiana i va trencar el vidre d’una finestra i va sostreure material informàtic.

Durant el decurs de la investigació, els mossos van esbrinar que l’autor dels dos fets era la mateixa persona.

La investigació va concloure ahir amb la detenció de l’autor a Vilanova del Camí com a presumpte autor dels dos robatoris amb força.

Els objectes recuperats per la Policia Local de Vilanova van ser retornats al centre. La investigació continua oberta per tal de localitzar la resta del material sostret.

El detingut, amb nombrosos antecedents per fets similars, passarà durant les pròximes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.