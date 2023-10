‘Preservem l’Anoia’ i altres organitzacions exigeixen al Parlament “més sentit i organització”

Un total de 98 plataformes d’arreu del territori, entre elles l’anoienca ‘Preservem l’Anoia’, -integrades a la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa (XSE)-, s’han presentat aquest dimecres, i ahir dijous al Parlament per exposar un document que recull propostes concretes per millorar el model d’implantació de les energies renovables. El plantejament que han presentat les plataformes recull més de deu propostes en matèria energètica i polítiques prioritàries.

Durant la trobada amb el Parlament els afectats defensaven que els projectes acceptats fins al moment, “són mancats de sentit i estan allunyats de les necessitats del territori.” Imma Solé ha estat la representant de ‘Preservem l’Anoia’, i per tant la veu de la nostra comarca. Solé ha remarcat que “tenim dret a viure en un entorn saludable” i ha demanat que els grups parlamentaris haurien de “posar uns límits” a les empreses que volen construir els oligopolis energètics. “No podem deixar que les grans empreses decideixin on i quan s’ha de produir”.

Els punts clau del ‘Document de Propostes’

Com comentàvem anteriorment, el document presentat per les plataformes integrades a la XSE recull més de 10 idees que millorarien la implantació dels parcs energètics al nostre territori. Algunes de les idees més destacades són les següents.

Realitzar una auditoria detallada de les necessitats energètiques en conjunt. En aquest punt XSE defensa que seria interessant fer una “auditoria de la demanda energètica a Catalunya” i debatre conjuntament el seu ús “protegint els drets energètics de la ciutadania”.

Un altre punt molt important, és la distribució dels macroparcs. Per a la XSE una bona planificació seria “prioritzant la proximitat de la producció d’energia als principals nuclis de consum”. Aquest punt implicaria fer un estudi del territori amb més profunditat i no “instal·lar els parcs allà on convé únicament a les empreses.” En aquesta mateixa línia, les plataformes aporten la “priorització de la implantació de renovables en espais degradats, alterats o antropitzats. Pel que fa als afectats directes de la implantació dels macropracs, és a dir els habitants, el document de la XSE defensa que cal “garantir la salut dels ciutadans regulant unes distàncies mínimes entre aerogeneradors o plaques fotovoltaiques i punts habitats.” Tanmateix, expliquen que seria important “donar veu als ciutadans dels terrenys afectats.”

Pel que fa a l’Impacte Ambiental el document defensa que “caldria regular a través de la legislació catalana que qualsevol projecte de macrocentral de renovables hagués de superar una detallada i completa Avaluació de l’Impacte Ambiental”. També destaquen “la garantia de la preservació del patrimoni natural i la biodiversitat.”

Les idees de la XSE també defensarien “l’autoconsum de les famílies i de les empreses així com de les comunitats energètiques”; en aquest punt segons la XSE “caldria una implicació més gran del Govern de la Generalitat en aplicació de les directives europees i no només de paraula.” Des de ‘Preservem l’Anoia’ continuen amb la seva lluita perquè “ens hi juguem el futur”, i asseguren que “presentaran recursos a qualsevol macroparc solar o eòlic que es presenti a la comarca.”