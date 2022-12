Igualada acull una trobada d’entitats que organitzen Cavalcades de Reis a Espanya

Igualada acollirà demà, divendres 16 i dissabte, 17 de desembre una trobada d’entitats organitzadores de Cavalcades de Reis a l’estat espanyol. Aquest esdeveniment està organitzat per la Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis d’Igualada, i va ser una de les 5 iniciatives triades per la ciutat per configurar l’agenda d’actes entorn de la capitalitat de la cultura igualadina.

La idea central d’aquesta trobada és compondre un espai de confluència i debat on establir sinergies entre les ciutats, entitats i institucions organitzadores. Així mateix, conèixer i compartir experiències similars que serveixin per mirar més enllà i revisar les nostres tradicions festives.

Pel que fa al nombre de participants, hom comptarà amb la presència de les delegacions d’Alcoi, Callús, Girona, Sant Vicens dels Horts, Santillana del Mar i Sevilla, a més de Capellades, la Pobla de Claramunt, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

Quant al programa d’actes per a la Trobada, començarà demà divendres a les 20:30h, a la plaça de l’1 d’Octubre (edifici de l’Ateneu Igualadí) amb la inauguració d’una placa commemorativa, que estableix la relació d’aquest indret amb la Festa de Reis d’Igualada. A continuació, per part de l’Ajuntament, es procedirà presentar el mural de l’artista igualadina, Núria Riba, inspirat en els Reis d’Igualada. Aquest acte estarà obert al públic en general.

L’endemà, dissabte, dia 17 de desembre, a partir de les 9 del matí, a l’auditori del Museu de la Pell, s’iniciarà la ronda de presentacions de les festes de reis de les ciutats d’Igualada, Girona, Santillana del Mar, Sevilla, Sant Vicenç dels Horts i Alcoi. Igualment, el públic que ho desitgi hi podrà assistir. Tot seguit, els participants començaran un cicle de debats, a l’entorn de diversos temes que tenen a veure amb la celebració dels Reis. Una vegada concloses les taules de treball, hi haurà, a l’Ajuntament, la recepció oficial a les delegacions per part de l’alcalde de la ciutat i els regidors.

En últim terme, a les 19:00h, el Grup de Danses Carrascal, d’Alcoi, oferirà a la plaça de l’Ajuntament l’espectacle lúdic i divulgatiu Ban Reial. L’actuació s’iniciarà a les 18:00h, amb una cercavila que recrea el pregó que anuncia l’arribada dels Reis a la ciutat d’Alcoi. El recorregut començarà a l’Ateneu Igualadí i continuarà cap a la Rambla del General Vives, Rambla San Isidre, carrer García Fossas, plaça de la Creu, carrer de l’Argent i plaça de l’Ajuntament.

La Comissió Organitzadora de la Cavalcada dels Reis d’Igualada vol agrair a l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per la seva col·laboració en l’organització i promoció d’aquest congrés.