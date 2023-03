Poble Actiu proposa un protocol per lluitar contra la violència de gènere en espais d’oci nocturn

Poble Actiu ha presentat les seves propostes en l’àmbit del feminisme aprofitant la setmana del dia de la dona treballadora. La candidatura d’esquerra transformadora ha volgut deixar clar que és un partit que considera que la perspectiva de gènere ha de ser present en totes les decisions polítiques que es prenen des de l’ajuntament. Per aquest motiu proposen incloure una mirada feminista transversal que posi la vida al centre de la política i que afecti qualsevol decisió que es vulgui prendre des de l’ajuntament: des de polítiques urbanístiques i de mobilitat fins als pressupostos municipals, passant per una tolerància zero a la publicitat masclista i sexista, o reconèixer el paper de les dones igualadines en la història i en la societat, visibilitzant-les en el nomenclàtor igualadí o en els fons documentals de les biblioteques municipals. D’acord amb el compromís de posar la vida al centre, Poble Actiu vol apostar per la municipalització dels serveis de cura, com els cangurs o la neteja, entre d’altres, i garantir així els drets de les treballadores i la qualitat del servei.

Prevenció del sexisme i de les violències de gènere

Elisabet Farrés ha explicat que les propostes principals del programa giren al voltant de la seguretat per evitar el sexisme i les violències de gènere: ”Creiem que és essencial continuar fent campanyes de sensibilització i cursos de formació, tant en edats escolars com per a persones ja adultes, sobre el consentiment i la llibertat sexual o sobre nous models basats en el respecte i l’equitat. Volem posar èmfasi en les violències digitals, ja que és una nova forma d’exercir violència de gènere que està afectant particularment col·lectius vulnerables com el de les adolescents”. La candidata ha volgut subratllar que des de Poble Actiu també volen proposar programes formatius i campanyes per als homes que vulguin conèixer models de masculinitat més oberts, respectuosos i saludables.

Un protocol en espais d’oci nocturn

Una de les propostes més importants en aquest àmbit és la creació d’un protocol contra les agressions i assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat. Aquest ha de basar-se en el protocol “No callem” que l’Ajuntament de Barcelona va crear l’any 2018 per abordar les violències sexuals i LGTBIfòbiques en espais d’oci nocturn. Aquest protocol està destinat a les persones responsables i treballadores d’aquests locals perquè puguin detectar eventuals agressions i disposin d’una guia per saber com actuar en cada moment. Rosa Perelló ha explicat que “Necessitem aquests protocols per prevenir abans o actuar després de les agressions sexuals, i creiem que el protocol de l’Ajuntament de Barcelona és una bona eina. Malauradament, aquest protocol s’ha fet famós darrerament pel cas Dani Alves, però sense ell no s’hauria pogut actuar tan ràpid en l’atenció a la víctima”.

Polítiques d’igualtat i de prevenció d’assetjament en l’administració

Finalment, Poble Actiu ha assegurat que si governen es comprometen a actualitzar el pla d’igualtat d’empresa de l’Ajuntament i a fer-lo públic i accessible. Han ressaltat que actualment el “Protocol de prevenció d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, psicològic o altres discriminacions laborals” de l’Ajuntament d’Igualada no es troba disponible de forma pública per als treballadors de l’ajuntament, tal com recomana el departament d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

El departament també ressalta que és important que consti al protocol el nom de la persona o persones de referència i com es poden contactar. En aquest sentit, la regidora actual Neus Carles explica que “Que estigui publicat o no a la pàgina web de l’ajuntament aquest protocol, és una acció molt visibilitzadora de la implicació envers l’assetjament. En aquests moments, l’Ajuntament d’Igualada no el té disponible, cosa que demostra quina és la implicació del govern Castells envers l’assetjament laboral. Si una treballadora de l’ajuntament sofreix assetjament, no sap ni què ha de fer ni a qui ha de dirigir-se”. Una situació que la candidatura municipalista es compromet a revertir.