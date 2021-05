Pluja de gols i de confiança

CF IGUALADA 4

UD COLLERENSE ‘B’ 0

Les igualadines jugaven davant el cuer de la categoria i volien sumar els tres punts per aconseguir la salvació en els darrers tres partits de lliga.

L’inici va ser immillorable quan al minut 2, Marina obria el marcador. L’equip blau dominava el joc tranquil·lament i, al minut 12, Ari ampliava distàncies, fent el segon gol. Les blaves se sentien molt còmodes i les ocasions arribaven. Faltava acabar de rematar el partit per no patir. S’arribava al descans amb el el dos a zero.

A la represa, el duel es va refredar i no es van veure tantes ocasions. Les anoienques no sofrien en defensa, però el resultat no era prou ampli. Això va canviar amb l’entrada de les jugadores de la banqueta que van donar un punt més de desequilibri.

Marina per partida doble va marcar el tercer i quart gol de l’enfrontament, tancant un gran triomf.

Aquest proper cap de setmana el conjunt de Miras descansa i ja mira amb optimisme el partit davant el Son Sardina mallorquí.