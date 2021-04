Entrevista a Oscar Raja, Gerent de Kibuc Intermoble a Igualada

Kibuc és una marca coneguda dins el sector dels mobles. Quina és la causa que tingui una bona acceptació?

Kibuc és una marca catalana de mobles i complements que ha apostat per oferir una experiència de compra totalment orientada al nostre client. Durant els més de 25 anys que té de vida, Kibuc s’ha consolidat com una marca valorada perquè oferim un producte i servei totalment personalitzat per cada un dels nostres clients i perquè hem apostat per tenir un producte de disseny propi amb la màxima qualitat.

El disseny és una part molt important de la vostra filosofia de treball. Per què?

El disseny és la nostra raó de ser, la nostra marca no existiria sense tenir productes de disseny propi, és la nostra proposta de valor. És la manera en què ens diferenciem de la competència. Al mateix temps, també ens ajuda a controlar tots els processos de producció del producte i treballar amb els millors materials.

No tot són mobles, a la vostra botiga. Els complements també són una part important. Quins són els més demanats i de quina manera influeixen en el resultat final, en un saló, una habitació o un bany?

En termes generals, en decoració o disseny d’interiors els complements ens ofereixen la possibilitat de definir la personalitat de l’espai. El moble ens serveix de base i els complements són els detalls que donen la pinzellada de color. Són elements molt importants per a totes les estances d’una casa, per això també oferim aquest tipus de producte a la nostra botiga. La majoria dels clients ens demanen complements d’il·luminació o altres com catifes o tèxtils.

En moltes ocasions els clients deuen arribar una mica perduts. Volen mobles nous, però no saben exactament de quina manera. El vostre consell és fonamental. Com treballeu el tema de l’assessorament i el servei postvenda?

Nosaltres sempre assessorem al nostre client tenint en compte les seves necessitats i l’espai del qual disposa per fer una proposta. Primer de tot, volem entendre com és el nostre client i quin tipus de moble dins del nostre catàleg li agrada més. Posteriorment, amb l’objectiu d’oferir una solució 100% adaptada per a ell, sempre prenem mides de casa seva per a posterior dissenyar un projecte 3D a mida sense cost. Un cop el client ha acceptat la proposta, el producte entra en producció i posteriorment es procedeix a fer el muntatge a casa seva per part del nostre equip de muntadors especialitats.

Quines noves tendències hi ha en el sector del moble?

La tendència del sector va cap a un concepte de moble més minimalista i pràctic per la vida diària. Els acabats dels mobles també van cap a una tendència més natural amb materials més resistents i respectuosos amb el medi ambient. Normalment el client vol un disseny de moble orientat a aquesta tendència, més minimalista, sense ostentacions, amb un disseny atemporal que pugui combinar amb diferents estils i que perduri més en el temps.

On es nota més la qualitat d’un moble? En el tipus de fusta, o en el disseny final?

La qualitat del moble es percep en els detalls, però també en el conjunt; com està acabada la fusta, com és la tecnologia amb la que està fabricat o configurat, etc. Tots els materials que configuren el moble són importants per oferir un moble de qualitat. És per aquest motiu que ens agrada treballar amb proveïdors locals i nacionals, per poder controlar tot el procés de producció dels nostres productes.

El preu és molt important. En tots els productes la qualitat i el disseny exclusiu es paguen. Com aconseguiu tenir preus competitius?

Gràcies a la força de la nostra marca i alhora el fet que pertanyem a un grup de 45 botigues, podem ser més competitius. D’aquesta manera podem oferir un producte i servei totalment personalitzat per als nostres clients a preus molt raonables sense ser molt exclusius. A més, sempre oferim facilitats de finançament i pagament als nostres clients per facilitar la compra.

Sembla que amb motiu de la pandèmia molta gent decideix fer reformes i fer canvis a casa? És així, ho heu notat? Què demana més la gent?

El confinament ha fet que donem més importància a la comoditat a casa nostra. Ara més que mai passem més temps a casa i hem hagut d’improvisar nous espais. Molts dels nostres clients han detectat durant aquest temps noves necessitats. És una tendència que s’ha generat amb la pandèmia i que creiem que perdurarà almenys en els pròxims mesos. En general, durant aquest període de temps els clients han demandat més productes relacionats amb la secció de tapisseria i també altres espais com les habitacions juvenils o menjadors.