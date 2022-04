Piera inicia el procés de municiaplització de l’aigua

L’Ajuntament de Piera va avisar el dia 30 de març a la companyia Anaigua que, donat que el contracte de gestió del servei finalitza el proper 30 de juny, havia d’aportar la base de dades dels clients per tal que l’Ajuntament en fes la gestió a partir d’aquesta data, informació que ja ha estat aportada per l’empresa.

Amb aquesta documentació i els diferents estudis realitzats, el consistori pierenc, a través de la regidoria de Medi Ambient, està treballant en la recuperació del control de la gestió del subministrament d’aigua, mitjançant la gestió directa del servei. En aquest sentit, es convocarà la Taula de l’Aigua, un nou àmbit de debat format per representants de tots els grups municipals per informar de la situació i actuacions a dur a terme durant aquest procés que ha de servir per obtenir un aigua de més qualitat, amb unes tarifes estables i més econòmiques i amb més inversions per a millorar la xarxa de subministrament.

L’alcalde, Josep Llopart, manifesta que en els diversos estudis realitzats es demostra que “la gestió directa de la xarxa d’Anaigua és la forma més sostenible i eficient de prestar el servei” i amb aquest pas, el de la municipalització, “complim també amb una de les prioritats del nostre govern”.

Cal recordar que el cas de Piera és peculiar perquè té actualment diferents companyies d’aigua que operen al municipi. La que ofereix servei a més persones usuàries i que té un cost més elevat és precisament Anaigua, el contracte amb la qual finalitza aquest any. Actualment, una part important de la població paga una de les factures d’aigua més cares de l’Anoia i de Catalunya, uns 3’34 euros per metre cúbic d’aigua, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’Ajuntament es va adherir a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) amb l’objectiu de preparar Piera per a la gestió pública directa del servei d’abastament d’aigua. Aquesta decisió va rebre el suport majoritari dels grups municipals amb representació al consistori.