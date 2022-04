Mercat de Casa reforça la seva presència a les empreses

L’empresa anoienca Mercat de Casa fa una aposta clara per continuar creixent en la seva línia d’empreses amb una nova plataforma 4.0. El projecte, que ara assoleix els dos anys de vida, segueix amb la seva missió principal d’apropar l’alimentació local i saludable a empreses i particulars. A part d’augmentar els seus serveis, ha invertit en una nova plataforma en línia per augmentar l’autonomia dels seus clients, sistematització dels serveis i modificar els seus serveis regulars.

Ara, les empreses no només podran adquirir productes, sinó que podran adquirir experiències gastronòmiques de proximitat per a treballadors, clients o proveïdors. L’empresa ja treballa per adaptar la plataforma a un sistema on els treballadors de les empreses que ja treballen amb mercat de casa puguin fer compres unificades i rebre-les al seu espai de treball.

Mercat de Casa inclou també la novetat de picking establerts, on els clients tan particulars i empreses podran adquirir lots i serveis fora de l’estacionalitat nadalenca amb productes de qualitat i proximitat. Ja podeu trobar la nova plataforma a www.mercatdecasa.com