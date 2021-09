Pere Camps celebra que la Festa Major hagi servit per donar visibilitat a les entitats

Un cop finalitzada la Festa Major d’Igualada, el regidor de Promoció Cultural de l’ajuntament, Pere Camps, ha fet una valoració inicial de com s’han dut a terme les diferents activitats programades.

La Festa Major de l’any passat va haver de suspendre’s a causa de les restriccions a causa de la Covid i aquest any la festa s’ha fet amb menys activitats, totes en espais perimetrats, amb distància de seguretat i aforament reduït.

Camps ha volgut constatar en primer lloc “que la Festa Major s’ha pogut fer i cal sobretot valorar l’esforç tècnic que ha representat preparar una Festa Major amb la complexitat d’adaptar les activitats a les mesures del Procicat i la incògnita de preparar models sense massa experiència fins a la seva posada en funcionament”. Camps ha posat èmfasis en la necessitat d’aquesta festa adaptada per a moltes colles, “per garantir la seva supervivència, que puguin sortir al carrer i que es visibilitzi la feina que han seguit fent durant tot aquest temps”.

El regidor ha explicat que les colles han manifestat la importància de “ trobar-se de nou i actuar després de gairebé dos anys sense fer-ho, una mostra clara és la dels Moixiganguers que van poder tornar a la plaça tot i que amb una actuació menor i adaptada al protocol sanitari”.

Retransmissió dels actes principals per internet

L’ajuntament ha fet una aposta per retransmetre les activitats principals per streaming per aquelles persones que volien seguir-les en directe des de casa o no tenien entrada. Els actes es poden recuperar al canal de youtube de l’Ajuntament.

La recaptació de les entrades anirà destinada al Banc de Queviures

En total s’han venut 18.556 entrades pels diferents actes de Festa Major. Durant els dies de festa l’organització va decidir ampliar en 1.000 localitats més els passis de la Cercavila Tradicional i en 200 l’Exhibició Castellera de diumenge. Tal i com va explicar l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de la tinenta d’alcalde i regidora d’Acció Social, Carme Riera, la recaptació de les entrades al preu simbòlic d’1€ que es van posar per garantir la presencialitat als diferents actes s’entregarà al Banc de Queviures de la ciutat d’Igualada.

Pel que fa als concerts, tots es van dur a terme en espais tancats i amb preassignació de seients. El regidor Pere Camps ha volgut destacar la bona acollida de grups com la Séptima trastada al pati del Museu i Senyor oca al Parc central o les versions de Madonna o la Cosa Nostra al Pati de l’Escola Pia, a qui l’ajuntament agraeix la generositat de cedir l’espai. El Parc Central va esdevenir l’espai preferent per aquelles activitats amb més demanda de públic, perquè fer-ho a les places habituals era inviable per la reducció d’aforament que representava.

Les activitats de la Collanada van funcionar bé tot i que va caler controlar les agrupacions de joves que es van produir al parc del Garcia Fossas un cop finalitzava l’activitat. La tinenta d’alcalde Carlota Carner ha explicat “que ens trobàvem davant d’una Festa Major sense precedents, amb una limitació horària pel que fa a la finalització de les activitats nocturnes que va acabar provocant que moltes persones s’aglomeressin a l’entorn del Garcia Fossas”. La nit de diumenge a dilluns, la policia local va actuar amb contundència a l’entorn de la zona del territori festiu per tal d’evitar els episodis de les nits anteriors, garantint la sortida esglaonada dels concerts i el descans dels veïns.