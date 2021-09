Tres passos per obtenir millor rendiment de l’equip directiu

Pocs equips de treball funcionen a un rendiment adequat. És més, el fet que no ho facin acaba, en la major part de vegades, perjudicant el bon funcionament de les organitzacions. De la lectura de l’article de Mckinsey: Three steps to building a better top team i que és el resultat d’una enquesta feta, a nivell internacional, a més de 100 empreses multinacionals i a més de 600 directius, es desprèn que hi ha tres característiques que poden fer que el teu equip obtingui un rendiment per sobre de la dels teus competidors.

• Aconsegueix les persones adequades per l’equip i fes fora els que no encaixen. La màxima responsabilitat del CEO (Gerent) és la de crear i potenciar l’equip de les persones claus de les organitzacions. En aquest sentit, tot el que temps que hi dediquis, estarà ben invertit. La clau per aconseguir-ho és tenir clar què volem aconseguir com a equip i quina és la contribució de cada membre, de forma individual, respecte dels objectius comuns. Si desencaixa, cal fer els canvis necessaris

• Assegura’t que l’equip directiu faci la feina que pot fer. Del resultat de l’enquesta es desprèn que només un 35% dels responsable de tirar endavant l’operativa ho fan seguint les directrius clares de l’equip directiu. Molts cops falta priorització del que es considera important en qualsevol organització: estratègia i persones

• Abordar dinàmiques i processos d’equip. Un element essencial en la gestió d’equips és que hi hagi col·laboració entre ells. Del resultat de l’enquesta es deriva que només un 35% tenien la sensació que hi havia “col·laboració productiva” entre les persones de l’equip. Hi ha diverses tècniques que millorar aquest punt. En primer lloc, cal entendre perquè la gent no col·laboren de forma efectiva i això es pot fer a través d’entrevistes a l’equip directiu, a la resta de gerents o fins i tot un 360 graus a líders individuals. En alguns casos també cal replantejar els sistemes interns d’organització i de gestió per tal de facilitar aquestes dinàmiques de grup.

És evident que cada equip és únic i que cada CEO haurà de gestionar de forma diferent cada equip. En definitiva, per millor el rendiment de l’equip directiu cal analitzar la situació inicial (diagnosi) i posteriorment fer els tallers o treball de camp necessari per crear les dinàmiques necessàries. Quan això passa, el CEO pot estar segur que l’equip directiu remarà en la mateixa direcció i que s’assoliran el resultats comuns desitjats.

Per aprofundir més en el tema dels equips, us recomano l’article: Com crear un equip d’alt rendiment? que es va publicar el passat mes de maig a La Veu i que estava centrat en les 5 disfuncions dels equips i que complementa molt bé alguns dels punts esmentats en aquest article d’avui.

Comencem?